¡Otra vez paro! Sector salud en Santa Cruz suspenderá sus servicios entre el 9 y 12 de diciembre

Santa Cruz enfrentará dos paros consecutivos del sector salud esta semana, convocados por distintos sindicatos, que denuncian retrasos salariales, contratos pendientes y falta de respuesta institucional.

El primer paro será este martes 9 y miércoles 10 de diciembre, convocado por la Federación de Trabajadores de Salud, y el segundo, el jueves 11 y viernes 12, por el Fesirmes, federación que agrupa a médicos y profesionales en salud pública.

Ambas medidas suspenderán la atención regular en hospitales y centros de salud públicos, afectando a pacientes en los tres niveles de atención.

Más de 2.500 trabajadores afectados

Según la dirigencia, la Gobernación de Santa Cruz adeuda más de cuatro meses de retroactivo e incremento salarial, mientras que la Alcaldía no ha pagado dos meses de sueldo a trabajadores con ítem municipal.

“Esto pone en riesgo incluso el pago del aguinaldo y los subsidios”, afirmó Esther Ortuste, dirigente de la Federación de Trabajadores de Salud.

Más de 2.500 trabajadores estarían directamente afectados: 500 del Municipio y unos 2.000 bajo la Gobernación.

La federación evalúa realizar movilizaciones. Se prevé una concentración en el Hospital San Juan de Dios para definir si marchan hacia oficinas de la Gobernación.

Ortuste informó que una comisión de trabajadores viajó a La Paz para gestionar directamente los trámites ante la falta de acercamientos con autoridades locales.

“No hemos tenido ningún contacto. Estamos gestionando por nuestra cuenta”, declaró.

Fesirmes declara paro jueves y viernes

El conflicto se profundiza con una nueva convocatoria del Fesirmes, que paralizará actividades el jueves 11 y viernes 12 de diciembre.

“Son 99 días sin salario para muchos profesionales y casi un año sin pago del subsidio. No hay garantías laborales para el 2026”, advirtió Evert Patiño, secretario de conflictos del Fesirmes.

Ambos gremios exigen respuestas inmediatas y una programación de pagos que evite la interrupción total de servicios durante las fiestas de fin de año.

