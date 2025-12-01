“Son muy reacios a la vacuna”: Aumentan casos de sarampión en colonia menonita, alerta el Sedes

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz encendió una nueva alerta epidemiológica tras confirmar la presencia de 301 casos de sarampión en lo que va del año, con un importante número concentrado en una colonia menonita del departamento cruceño.

El director del Sedes, Julio César Koca, explicó que la mayoría de los positivos se han identificado en poblaciones específicas donde ya se realizan intervenciones focalizadas. Entre ellas destaca una colonia menonita, que actualmente concentra la mayor cantidad de contagios.

“Este grupo específico se mueve mucho a nivel internacional, y eso le da una connotación especial al brote”, señaló la autoridad, atribuyendo parte del riesgo epidemiológico a la movilidad hacia el extranjero que caracteriza a esta comunidad.

Koca indicó que, tras la investigación realizada, se identificó que en esta zona existe una marcada resistencia a la vacunación, lo que dificulta el control del virus. “Lamentablemente, ellos han sido un poco el grupo que ha concentrado la mayor cantidad de casos positivos. Por algunas razones que estamos analizando, nunca quisieron vacunarse, son muy reacios a la vacuna. Nuestro trabajo ahora es intensificar la campaña en ese lugar”, añadió.

El Sedes aseguró que el departamento cuenta con las dosis suficientes y pidió a las familias acudir a los centros de salud, especialmente con niños menores de 5 años, quienes son los más vulnerables a complicaciones graves.

“Este grupo de edad puede desarrollar encefalitis, problemas respiratorios severos e incluso fallecer. Si los casos se complican, el sistema de salud podría verse sobrepasado”, advirtió Koca.

