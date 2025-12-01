El inicio de diciembre llega con un marcado cambio climático para el departamento de Santa Cruz. El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, anticipó para esta semana un sur leve, lluvias moderadas a fuertes y condiciones de inestabilidad que podrían extenderse hasta el viernes, tras el intenso calor registrado el fin de semana.

Según su pronóstico, desde la noche del lunes y primeras horas del martes, la combinación de aire muy cálido, humedad elevada y el ingreso de vientos del sur generará precipitaciones con descargas eléctricas en todo el departamento cruceño, incrementando el riesgo de rebalses, inundaciones y afectaciones a cultivos y comunidades rurales.

Alpire advirtió que los suelos saturados por días previos de lluvias elevan la posibilidad de crecidas repentinas en los ríos Piraí, Grande, Ichilo y Yapacaní, especialmente en zonas vulnerables de las cuencas.

El ingreso de este frente también provocará un leve descenso de temperaturas, con mínimas estimadas de 21°C en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, 10°C en los Valles, 17°C en Cordillera y 22°C en la Chiquitania.

Searpi emite alerta por la llegada del frente frío

El pronóstico del Señor del Clima coincide con la alerta emitida por el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), que informó sobre la llegada de un frente frío el martes 2 de diciembre, acompañado de lluvias que podrían alcanzar hasta 20 milímetros, incrementando el riesgo de crecidas.

José Antonio Rivero Vaca, director ejecutivo de Searpi, explicó que “amanecería ingresando un frente frío desde el sur con precipitaciones. A medida que nos acerquemos a la fecha, los pronósticos se irán acentuando y se podrá precisar con mayor exactitud la intensidad y distribución de la lluvia”.

Si bien los niveles actuales de los ríos se encuentran dentro de rangos normales, los suelos saturados aumentan la probabilidad de desbordes y anegaciones, especialmente en las cuencas altas del Piraí, Grande, Ichilo y Yapacaní. Rivero añadió que “es posible que haya algún tipo de crecida en los niveles del río que genere riesgos en diferentes lugares”, e instó a la población a mantenerse informada.

Pronóstico regional: 1 al 5 de diciembre

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

21°C – 32°C

Ráfagas del norte hasta 60 km/h el lunes; luego sur moderado

Lluvias moderadas a fuertes desde la noche del lunes hasta el jueves

Valles Cruceños

10°C – 28°C

Ráfagas del norte hasta 40 km/h; luego sur moderado

Lluvias desde el lunes por la tarde-noche hasta el viernes

Cordillera

17°C – 34°C

Vientos del norte hasta 40 km/h

Lluvias entre lunes y jueves

Chiquitania

22°C – 35°C

Ráfagas del norte hasta 60 km/h

Chubascos y lluvias hasta el viernes

