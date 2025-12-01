Preocupación, indignación y exigencias de seguridad emergieron este domingo en el barrio El Recreo Sur, zona del Plan 3000, luego de que vecinos retuvieran a un hombre acusado de intentar agredir sexualmente a dos niñas de 5 y 7 años. El sospechoso fue entregado a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), donde continúa bajo investigación.

Según relataron los vecinos, el individuo habría estado merodeando la zona en días anteriores y observando a las menores. En la jornada del hecho, las niñas se encontraban al cuidado de una vecina cuando el sujeto ingresó a una vivienda y actuó de forma intimidante. Una de las niñas logró correr a pedir ayuda, lo que permitió que la vecina alertara al resto de los vivientes.

“No era la primera vez. Ya la había estado siguiendo en al menos tres ocasiones, espiando para ver si las niñas estaban solas o no. Y esta vez tuvo la oportunidad porque las encontró sin la mamá. Las niñas se quedaron solas en la casa, al cuidado de una vecina que vive al frente”, relató una vecina.

“Entonces, este hombre la siguió, entró a la casa, le mostró sus partes íntimas y le dijo: ‘Te voy a violar. ¿Quieres que te viole?’. Les mostró sus partes íntimas a ambas. En ese momento, una de las niñas corrió hacia la casa de la vecina, que estaba pendiente de ellas, y le avisó. La vecina salió de inmediato e increpó al hombre, pero él se rió y se fue a sentar al parque”, agregó.

El presidente del barrio, Bladimir Aramayo, expresó su molestia por la falta de apoyo institucional.

“Estamos abandonados. No tenemos presencia policial, los lotes baldíos están llenos de monte y los parques se han convertido en lugares peligrosos de noche”, denunció. Aseguró que la inseguridad ha aumentado debido a la presencia de personas en situación de calle y consumidores de sustancias en la zona.

Los vecinos mostraron preocupación por la cantidad de niños que transitan a diario por el parque y los alrededores de la escuela.

“Necesitamos que las autoridades actúen. Queremos un módulo policial, iluminación y limpieza de los lotes, porque nuestros hijos están expuestos”, añadió Aramayo.

Mientras tanto, la Felcv anunció que el caso está en proceso de investigación y que en el transcurso de las próximas horas se espera una imputación por el delito de abuso sexual en grado de tentativa.

