“Mi hija piensa que todo es su culpa”, dijo el padre de Ninnet, la niña que fue atropellada

La pequeña ya fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas, incluyendo la reconstrucción de la pierna derecha y la cirugía de cadera adelantada para el sábado.

Ligia Portillo

01/12/2025 8:39

“Mi hija piensa que todo es culpa”, dijo el padre de Ninnet, la niña que fue atropellada. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Ninnete, una niña de 9 años, continúa internada en una clínica privada de Cochabamba tras ser embestida por un trufi mientras estaba sentada en la vereda esperando a su hermana. El accidente, que pudo haber tenido consecuencias aún más graves, dejó a la pequeña con múltiples fracturas y la amputación de una pierna. Además, enfrenta un fuerte trauma psicológico, pues cree que el accidente fue su culpa.

El padre de la menor, Mitshiu José Gandarillas Taboada, relató que, aunque Ninnete se encuentra un poco más estable tras su cirugía de cadera, aún sufre emocionalmente: “Está pensando que es su culpa. No puede dormir, despierta llorando y las imágenes del accidente siguen en su cabeza. Psicológicamente está muy delicada”.

La pequeña ya fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas, incluyendo la reconstrucción de la pierna derecha y la cirugía de cadera adelantada para el sábado. Sin embargo, el tratamiento médico ha superado los 22.000 bolivianos cubiertos por el SOAT, por lo que la familia solicita ayuda económica de la población para cubrir los gastos de hospitalización, curaciones y futuras intervenciones.

Según el relato del padre, Ninette iba a la tienda acompañada de su hermana mayor y estaba sentada tranquilamente en la vereda junto a su perrito, Tobi, cuando el trufi la embistió. Su hermanito logró salvarse de milagro, mientras que el perrito salió corriendo; afortunadamente, luego pudieron recuperarlo, lo que también ha servido de apoyo emocional para la niña.

“Ella no hizo nada, no tuvo la culpa ni la responsabilidad de nada. Simplemente se sentó en la vereda y fue embestida por el minibús. Pudo ser una tragedia aún peor”, señaló el padre. Actualmente, Ninette no quiere comer, apenas interactúa con los médicos y solo se siente segura en compañía de sus padres. La familia pide apoyo psicológico, físico y económico para ayudar a la niña en su recuperación.

La familia habilitó un QR de colaboración y también puede comunicarse directamente con Mitshiu José Gandarillas Taboada al celular: 627 - 63355

 

