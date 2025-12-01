De otro planeta: el gol acrobático de Henry Vaca que abrió el clásico cruceño

El superclásico cruceño dejó una imagen para el recuerdo: Henry Vaca volvió a ser decisivo y firmó un gol de esos que marcan partidos. Cuando transcurría el minuto 31, un centro desde la izquierda enviado por Mateo Abastoflor encontró una respuesta defectuosa de Denilson Durán, cuyo rechazo quedó corto en el borde del área. Vaca, atento y agresivo, ganó el duelo y esperó la caída del balón para definir con un gesto acrobático que dejó sin reacción al portero Rafael Almada.

La pelota se clavó en el ángulo y desató el festejo de todo Oriente Petrolero, que vio en ese gol el impulso necesario para encaminar una victoria muy esperada. El plantel corrió a abrazar al volante, consciente de que había anotado uno de los mejores tantos del duelo.

El tanto no solo abrió el marcador, sino que simbolizó el fin de una larga espera: tras 1.153 días, Oriente volvió a imponerse sobre Blooming en un clásico oficial. El encuentro finalizó 3-1 a favor del Albiverde, y la acrobacia de Vaca quedó como la obra maestra de una jornada que rompió una racha que parecía interminable.

