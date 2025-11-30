Oriente rompió 1.153 días de maldición ante Blooming y lo venció por 3-1 en el clásico cruceño

Este domingo, Oriente Petrolero puso fin a su racha sin victorias ante Blooming (1.153 días) al imponerse 3-1 en el estadio de Real Santa Cruz, en el último clásico cruceño de la temporada 2025.

El conjunto dirigido por Víctor Hugo ‘Copito’ Andrada abrió la ventaja con un gol de Henry Vaca a los 32 minutos, seguido por el tanto de Víctor Cuéllar justo antes del descanso (45’). Ricardo Centurión sentenció el partido desde el punto de penal a los 87 minutos, asegurando el triunfo de los albiverdes. Blooming, que no tuvo su mejor desempeño en el Pajonal, logró descontar sobre el final con un gol de César Menacho a los 94’.

Con este resultado, Oriente se mantiene en la lucha por un cupo a torneos internacionales, ocupando actualmente la décima posición con 33 puntos. Blooming, por su parte, se mantiene en la cuarta plaza con 40 unidades, alejándose de la posibilidad de extender su dominio sobre el clásico cruceño.

Sigue aquí en vivo el minuto a minuto:

