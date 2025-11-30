El "sacerdote" canino: Perrito "bendice" a sus amigos y causa furor en las redes sociales

Un adorable video protagonizado por un grupo de perros se ha convertido en la sensación del momento en las redes sociales. El clip, que circula ampliamente en plataformas como TikTok e Instagram, muestra una inusual y tierna interacción entre canes, que ha sido bautizada por los usuarios como una "bendición".

El video, que lleva el título "¿El verdadero pastor alemán?", captura el momento exacto en que un perro de raza mixta, sentado sobre sus patas traseras, levanta su pata delantera y la coloca delicadamente sobre la cabeza de uno de sus compañeros peludos, que se encuentra tranquilamente a su lado. El gesto, combinado con el plano picado, simula un acto de imposición de manos o bendición.

Mientras se observa la acción, el audio del video utiliza un canto litúrgico en latín que añade un toque cómico y dramático a la escena.

Un gesto que conmueve a la red

La acción del perrito, cuyo nombre y ubicación se desconocen, desató una ola de comentarios y memes entre los internautas. Los usuarios han apodado al protagonista como el "Pastor Alemán Sacerdote" o el "Perrito Bendito", destacando el carácter solemne y paciente con el que el otro can recibe el gesto.

"El perro está en modo 'In Nomine Patris...' y el otro está en modo 'Amén', simplemente épico," comentó un usuario en Instagram.

Vea el video:

