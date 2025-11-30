Cisterna con diésel vuelca en la ruta Villa Montes–Paraguay y deja un herido

A media mañana de este domingo 30 de noviembre, un aparatoso accidente de tránsito se registró en la carretera internacional que conecta Villa Montes con Paraguay.

El vehículo involucrado es un tractocamión cisterna marca Volvo, placa 5996-AKN, cargado con diésel.

Según el reporte policial, el conductor perdió el control en una curva pronunciada, en la zona de Puesto Uno, impactó contra una pantalla de alumbrado público y finalmente sufrió un vuelco lateral, desplazándose unos 60 metros.

En un video publicado por Noticias el Chaqueñito de Villa Montes, se observa al camión cisterna con grandes daños materiales, mientras que el tanque de combustible cayó a un costado de la vía.

Efectivos del Organismo Operativo de Tránsito del Comando de Frontera de Villa Montes acudieron al lugar, evacuaron al conductor herido al hospital y trabajaron en el despeje de la carretera para restablecer la circulación vehicular.

De manera preliminar, se presume que el accidente fue provocado por cansancio y somnolencia del conductor debido al extenso trayecto que recorría.

