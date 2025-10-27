Tragedia en Villa Israel: Camioneta embiste tienda y mata a una mujer de 57 años

Una tragedia sacudió a la zona de Villa Israel, zona sur de Cochabamba, cuando una camioneta color plata perdió el control e impactó contra una tienda de barrio, provocando la muerte instantánea de una mujer de 57 años y dejando herida a otra de 85.

El incidente ocurrió cuando el conductor, identificado como Grover O. A., aparentemente perdió el control del vehículo y embistió la estructura donde se encontraban las víctimas. Según el subdirector de Tránsito, Fernando Aragón: “Hecho protagonizado por una camioneta color plata conducida por el señor Grover O. A., quien por causas que se investigan impacta contra la tienda. La señora María L. Z., de 57 años, fallece instantáneamente, mientras que Victoriana Zubieta Aguirre, de 85 años, resulta herida y ha sido trasladada a un centro médico para su atención”.

El conductor y su acompañante fueron aprehendidos y permanecen bajo investigación. Autoridades indicaron que ambos podrían haber estado bajo efectos de alcohol en el momento del accidente, aunque se esperan los resultados de las pruebas de alcoholemia para confirmarlo.

“Tenemos indicios que nos hacen pensar que estaban en estado de ebriedad; sin embargo, esperaremos los resultados de la alcoholemia para determinarlo con certeza”, agregó Aragón.

Mira la programación en Red Uno Play