[VIDEO] ¡De milagro no voló todo! Encendió un cigarro mientras descargaban combustible

Un simple cigarrillo casi termina en tragedia en una estación de servicio de Brasil. Las cámaras de seguridad registraron el preciso instante en que un hombre encendió un fósforo y provocó un incendio mientras se realizaba la descarga de combustible.

El hecho ocurrió, en el municipio de Timon, estado de Maranhão, al noreste del país. Según informó el portal G1 (Grupo Globo), cuatro clientes se encontraban sentados en una mesa a pocos metros de los camiones cisterna que abastecían el surtidor.

Minutos antes, un trabajador había advertido a los presentes sobre el peligro de permanecer cerca del área de descarga. Sin embargo, uno de los clientes ignoró las recomendaciones y decidió encender un cigarrillo.

Al prender el fósforo y arrojarlo al suelo, el fuego se encendió de inmediato, extendiéndose en cuestión de segundos por el piso de la estación. Las llamas alarmaron a todos los presentes, que huyeron despavoridos mientras el fuego crecía.

Afortunadamente, un empleado reaccionó rápidamente: tomó un extintor y logró sofocar las llamas antes de que alcanzaran los tanques de combustible. No se registraron heridos, aunque el susto fue mayúsculo.

Según informaron los Bomberos de Timon, el área de mesas y sillas donde comenzó el incendio no estaba incluida en el plan de seguridad contra incendios de la estación, lo que podría haber agravado la situación.

A continuación, el video:

