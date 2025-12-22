TEMAS DE HOY:
Internacional

“Ho Ho Home”: el mensaje navideño del ICE que desató polémica entre migrantes

El Servicio de Inmigración de EE.UU. publicó un mensaje con tono irónico en redes sociales para incentivar el retorno voluntario de migrantes irregulares durante las fiestas.

Silvia Sanchez

22/12/2025 11:08

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE)
Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) generó una fuerte polémica tras difundir un mensaje navideño dirigido a migrantes en situación irregular, utilizando un juego de palabras que imitó la risa de Santa Claus.

Eviten ICE Air y váyanse ‘Ho Ho Home’ esta Navidad usando la app CBP Home”, publicó la agencia en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en una frase que rápidamente se viralizó y provocó críticas en redes sociales.

Con este mensaje, el ICE instó a los llamados “extranjeros ilegales” a utilizar la aplicación CBP Home, una plataforma oficial que permite retornos voluntarios a los países de origen, como alternativa a ser expulsados en vuelos masivos de deportación organizados por la agencia.

El uso de un tono irónico y festivo en un tema sensible como la migración provocó reacciones divididas: mientras algunos usuarios defendieron la estrategia como informativa, otros la calificaron de insensible y ofensiva, especialmente en el contexto de las fiestas de fin de año.

Hasta el momento, el ICE no emitió una aclaración adicional sobre el mensaje, que continúa circulando ampliamente y reavivando el debate sobre el trato institucional hacia los migrantes en Estados Unidos.

