El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) generó una fuerte polémica tras difundir un mensaje navideño dirigido a migrantes en situación irregular, utilizando un juego de palabras que imitó la risa de Santa Claus.

“Eviten ICE Air y váyanse ‘Ho Ho Home’ esta Navidad usando la app CBP Home”, publicó la agencia en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en una frase que rápidamente se viralizó y provocó críticas en redes sociales.

Con este mensaje, el ICE instó a los llamados “extranjeros ilegales” a utilizar la aplicación CBP Home, una plataforma oficial que permite retornos voluntarios a los países de origen, como alternativa a ser expulsados en vuelos masivos de deportación organizados por la agencia.

El uso de un tono irónico y festivo en un tema sensible como la migración provocó reacciones divididas: mientras algunos usuarios defendieron la estrategia como informativa, otros la calificaron de insensible y ofensiva, especialmente en el contexto de las fiestas de fin de año.

Hasta el momento, el ICE no emitió una aclaración adicional sobre el mensaje, que continúa circulando ampliamente y reavivando el debate sobre el trato institucional hacia los migrantes en Estados Unidos.

Mira la programación en Red Uno Play