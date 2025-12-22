TEMAS DE HOY:
¡Imágenes impactantes! Capturan pitón birmana de dos metros que se ocultaba en una palmera

Ante la situación, uno de los vecinos alertó a las autoridades especializadas.

Charles M. Flores

22/12/2025 11:03

Capturan pitón birmana de 2 metros oculta en la palmera. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Miami-Dade, Estados Unidos

Capturan de una pitón birmana que permanecía oculta en la palmera de una vivienda particular de un barrio residencial de Miami-Dade, Estados Unidoss. El reptil, de aproximadamente dos metros de largo y 13,6 kilos de peso, había sido visto por primera vez durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias, generando alarma y temor entre los vecinos.

Según relataron residentes del sector, la presencia de la serpiente desató pánico inmediato, especialmente por el riesgo que representa para niños y mascotas, al tratarse de una especie invasora conocida por su comportamiento depredador. Ante la situación, uno de los vecinos alertó a las autoridades especializadas.

El equipo de Humane Iguana Control respondió de manera rápida y coordinada al llamado, logrando ubicar a la pitón en lo alto de una palmera. Tras una maniobra cuidadosamente ejecutada, los especialistas retiraron al animal sin que se reportaran personas heridas ni daños materiales.

A continuación, el video:

 

 

