¡Imágenes impactantes! Capturan pitón birmana de dos metros que se ocultaba en una palmera

Capturan de una pitón birmana que permanecía oculta en la palmera de una vivienda particular de un barrio residencial de Miami-Dade, Estados Unidoss. El reptil, de aproximadamente dos metros de largo y 13,6 kilos de peso, había sido visto por primera vez durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias, generando alarma y temor entre los vecinos.

Según relataron residentes del sector, la presencia de la serpiente desató pánico inmediato, especialmente por el riesgo que representa para niños y mascotas, al tratarse de una especie invasora conocida por su comportamiento depredador. Ante la situación, uno de los vecinos alertó a las autoridades especializadas.

El equipo de Humane Iguana Control respondió de manera rápida y coordinada al llamado, logrando ubicar a la pitón en lo alto de una palmera. Tras una maniobra cuidadosamente ejecutada, los especialistas retiraron al animal sin que se reportaran personas heridas ni daños materiales.

