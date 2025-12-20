Un video grabado en un entorno natural de Río de Janeiro, Brasil, generó un intenso debate en redes sociales luego de que una mujer captara lo que muchos describen como una extraña figura humanoide emergiendo de una cascada.

Las imágenes, compartidas en la plataforma X (antes Twitter) por la cuenta @noticias4vision, muestran inicialmente un río en aparente calma. La grabación avanza con un paneo hacia unas cascadas cercanas, donde el sonido del agua y la tranquilidad del paisaje dominan la escena. Sin embargo, en cuestión de segundos, la serenidad se transforma en desconcierto.

En medio de la caída de agua, la mujer logra captar una figura oscura que parece surgir desde la corriente. La silueta presenta extremidades alargadas y carece de rasgos faciales visibles, lo que ha llevado a algunos usuarios a describirla como un ser “hecho de sombra”. La aparición dura apenas unos instantes antes de desaparecer nuevamente entre el agua, que vuelve a fluir con normalidad.

El video no tardó en volverse viral, desatando múltiples teorías. Mientras algunos aseguran que se trata de una manifestación sobrenatural o incluso de un ser de otro mundo, otros usuarios se inclinan por explicaciones más racionales, como un efecto visual provocado por la fuerza del agua, un tronco arrastrado por la corriente o una persona que se encontraba en el lugar.

Entre los comentarios más destacados se leen opiniones como: “Podría ser un tronco y la calidad del video no permite distinguirlo bien”, “Tal vez alguien se estaba bañando y se ocultó” o “El agua chocó con una roca, no es nada paranormal”.

Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre lo ocurrido. Lo cierto es que el misterioso metraje continúa alimentando la conversación en redes sociales, demostrando una vez más cómo un breve video puede dividir opiniones y reavivar el interés por los fenómenos inexplicables.

A continuación, el video:

