Presidente de YPFB: "Buscan tapar las cosas malas que se han hecho en la anterior gestión"

En una contundente respuesta a las recientes denuncias por supuestos sobreprecios, el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, afirmó que existe una campaña de desinformación orquestada para frenar la renovación de la empresa y encubrir irregularidades heredadas de administraciones pasadas.

"Se creó una mentira"

Para la máxima autoridad de YPFB, la acusación de un daño económico de $4 millones es una estrategia política para generar desconfianza. Según Akly, estos ataques surgen precisamente cuando la nueva gestión está "destapando" auditorías y procesos de investigación profundos.

"Se ha creado una mentira para dañar la imagen de una empresa que se está renovando. Quieren impedir que avancemos para proteger gestiones pasadas y tapar cosas malas que se han hecho en la gestión de esta empresa por 20 años", aseveró Akly.

El ejecutivo fue más allá al mencionar que han identificado un "complot manejado de manera interna" y vinculó a ciertos sectores sociales y políticos con la intención de boicotear la transparencia institucional. "Quien daña a YPFB, daña a la población", sentenció.

El caso BoTrading y la "herencia" de corrupción

Akly contrastó la gestión actual con la anterior, citando específicamente el caso de la empresa Botrading, a la que calificó como el "articulador" de negocios selectivos de la administración pasada. Reveló que, bajo ese esquema, se registraron distorsiones de precios alarmantes, con variaciones de hasta el 100% en menos de seis meses.

"Estamos acompañando el trabajo de la Comisión de la Verdad. Se está abriendo el caso 'Botrading 2' y ya planificamos pesquisas no solo en Bolivia, sino también en Paraguay", explicó, señalando que las denuncias actuales de los diputados intentan desviar la atención de estos hallazgos.

Solución técnica vs. desinformación política

Frente a la crisis de los vehículos dañados por combustible, Akly aseguró que la administración de Rodrigo Paz está enfrentando problemas técnicos que nunca antes se explicaron al país:

Tecnología postergada: Denunció que Bolivia tiene 10 años de retraso en el manejo de combustibles y que gestiones pasadas ni siquiera consideraron el uso de espumas estabilizadoras.

Seguro y Compensación: Este miércoles 11 de febrero se activan las mesas técnicas con la aseguradora Unibienes y el sector transporte para definir la metodología de reparación de los motorizados afectados.

Contratos transparentes: Reiteró que no existen nuevos contratos de crudo con sobreprecio y que la información está abierta al público en el SICOES.

Akly concluyó advirtiendo que YPFB iniciará acciones legales contra los "malos servidores" que utilicen información falsa para generar zozobra, reafirmando que la prioridad actual es la reestructuración total de la estatal petrolera.

