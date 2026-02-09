TEMAS DE HOY:
Hombre hiere con arma blanca a su exconviviente y escapa

El atacante abandonó su vehículo en las cercanías mientras la Policía despliega un operativo de captura.

Ximena Rodriguez

09/02/2026 19:22

Un violento episodio de agresión sacudió esta tarde la tranquilidad de un restaurante ubicado en la calle Antonio Varas, en pleno corazón de Puerto Montt (Chile). Un sujeto, presuntamente de nacionalidad extranjera, ingresó al establecimiento para atacar con un arma cortopunzante a quien sería su expareja.

Tras perpetrar el ataque, el agresor huyó rápidamente del lugar y abandonó su vehículo para evitar su captura.

La víctima recibió asistencia médica inmediata tras sufrir la herida penetrante mientras los comensales observaban con terror la escena. Carabineros de Chile ha desplegado un amplio operativo por diversos sectores de la ciudad para localizar al sospechoso, quien permanece prófugo.

 

 

