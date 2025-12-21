El último canto antes del silencio: el desgarrador video de los estudiantes de Colombia antes de la tragedia

La felicidad era absoluta. En las imágenes, que hoy recorren las redes sociales como un testamento de juventud, se ve a un grupo de adolescentes de entre 16 y 18 años saltando y cantando a todo pulmón. Al ritmo de vallenato, específicamente con la letra de "Ayer y Hoy" de Jean Carlos Centeno, los egresados del Liceo Antioqueño de Bello celebraban el éxito de su excursión a Tolú y Coveñas, en Colombia.

En el metraje se aprecian las luces de neón azules del interior del bus, jóvenes de pie en el pasillo, abrazos y risas. Nada en esa atmósfera festiva presagiaba que, a las 5:40 de la mañana del pasado domingo, ese mismo vehículo se saldría de la vía en el sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza, precipitándose por un abismo de 80 metros.

Un balance desolador

El accidente, que ha conmocionado al departamento de Antioquia, dejó un saldo final de 17 personas fallecidas: 16 estudiantes que apenas comenzaban su vida adulta y el conductor del bus, identificado como Johnatan Taborda Cocacolo, quien trabajaba para la empresa Precultur, informó El Colombiano.

De los 37 pasajeros que iniciaron el viaje de retorno hacia Medellín, 20 resultaron heridos. La red hospitalaria del departamento se activó de inmediato, trasladando a los sobrevivientes a los hospitales de Remedios y Segovia bajo la supervisión directa del gobernador Andrés Julián Rendón.

Las hipótesis del siniestro

Mientras las familias de Bello lloran a sus hijos, las autoridades de tránsito intentan reconstruir lo sucedido. Aunque el video muestra un ambiente de fiesta, la primera hipótesis que manejan los investigadores es un posible microsueño por parte del conductor en una zona de curvas complejas.

Desde el Liceo Antioqueño se aclaró que, si bien las víctimas eran sus egresados, la excursión fue una iniciativa privada organizada por los mismos estudiantes y sus padres, contratada a través de un operador externo.

El contraste entre el video —lleno de vida, música y planes a futuro— y las fotografías del bus destrozado en el fondo del precipicio ha generado una ola de solidaridad en todo el país. Lo que hoy queda es el eco de una canción que se cortó de golpe, dejando un vacío irreparable en 17 hogares antioqueños.

