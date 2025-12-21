TEMAS DE HOY:
El "Ingeniero Miauricio": El gato rescatado que ahora es Gerente de Apoyo Emocional en México

Un felino de color naranja pasó de vivir en la calle a tener un cargo gerencial en una empresa mexicana. Su historia, que incluye un contrato formal y "prestaciones de ley", se ha vuelto un fenómeno global en redes sociales.

Milen Saavedra

21/12/2025 18:51

El "Ingeniero Miauricio": El gato rescatado que ahora es Gerente de Apoyo Emocional en México
Ciudad de México, México

En un mundo laboral donde el estrés es moneda corriente, una empresa en México ha decidido innovar con una contratación muy especial: Miauricio, un gato rescatado que ha sido nombrado oficialmente como "Gerente de Apoyo Emocional".

El pequeño felino, que rápidamente se ganó el título de "Ingeniero", fue adoptado por los empleados de una compañía (aparentemente vinculada al sector de la construcción y laboratorio de concreto) tras ser rescatado de la calle. Lo que comenzó como un gesto de humanidad terminó en una integración formal a la plantilla del personal, con credencial y uniforme oficial incluidos.

 

 

Un contrato a la medida del "michi"

La historia se hizo viral gracias al usuario de TikTok @lu_iis7, quien documentó el proceso de "contratación". Miauricio no solo aparece en la lista de personal autorizado con su propia fotografía, sino que también "firmó" —con la huella de su pata— un contrato laboral que detalla sus beneficios y obligaciones:

  • Horario flexible: Entra a trabajar "cuando despierte" y sale "cuando se aburra".
  • Derechos laborales: Mínimo siete siestas al día y tiempo libre para "mirar la pared sin motivo aparente".
  • Prestaciones "felinas": El contrato incluye términos humorísticos adaptados a las instituciones mexicanas, como "IMSS 100% felino", "INFONAVIT felino" y un indispensable "Fondo de ahorro en croquetas".

 

 

Responsabilidades de alta gerencia

Aunque el puesto suena relajado, Miauricio tiene tareas específicas que cumplir para mejorar el clima laboral de sus compañeros humanos. Entre sus funciones oficiales destacan:

  • Supervisar accesos con una "mirada tierna".
  • Emitir "ronroneos profesionales" para reducir el estrés del personal.
  • Sentarse sobre documentos importantes y revisar mochilas sin autorización previa.

La respuesta del público internacional no se ha hecho esperar. Los videos de Miauricio han acumulado millones de visualizaciones y miles de comentarios de usuarios de todo el mundo. Entre bromas sobre su rápido ascenso —"seguro es hijo del jefe" o "graduado de la Universidad de Michi-gan"—, muchos internautas han aplaudido a la empresa por fomentar un ambiente de trabajo inclusivo y compasivo con los animales.

Más allá de la anécdota, el "Ing. Miauricio" se ha convertido en una terapia silenciosa para los trabajadores, recordándoles que un breve descanso para una caricia puede ser la mejor medicina contra el agotamiento digital.

 

