Tragedia en la ruta Cochabamba–Oruro: seis muertos y más de 20 heridos tras aparatoso choque

Un trágico accidente de tránsito se registró poco después del mediodía de este sábado 20 de diciembre en la carretera interdepartamental Cochabamba–Oruro, a la altura de la comunidad de Challa Grande, kilómetro 110, donde un minibús y una flota impactaron violentamente.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, el hecho fue tipificado técnicamente como una colisión seguida de embarrancamiento con personas heridas y fallecidas. El accidente involucró a un ómnibus de la empresa Trans Copacabana y a un minibús del Servicio Especial de Minibuses “Salazar”.

Producto del impacto, la flota terminó embarrancándose aproximadamente 80 metros, lo que agravó las consecuencias del siniestro.

Las autoridades confirmaron de manera inicial el fallecimiento de seis personas, entre ellas el conductor del minibús y su acompañante, además de pasajeros de la flota. Asimismo, se reporta la existencia de más de 20 personas heridas, varias de ellas con lesiones de gravedad.

Tras las labores de rescate, los cuerpos de las víctimas fatales fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la realización de la autopsia de ley.

Ambos motorizados quedaron con daños materiales de gran consideración. En tanto, el conductor de la flota fue aprehendido y el caso pasó a conocimiento del Ministerio Público, que inició la investigación para determinar responsabilidades y establecer las causas del accidente.

