Felcc aprehende a dos menores; tenían antecedentes por 17 atracos

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la zona de la Villa Primero de Mayo aprehendió a dos menores de 17 años, acusados de tentativa de rapto y múltiples atracos cometidos en distintos puntos de la ciudad.

El director de la FELCC, Gilmar Valencia, informó que el caso tomó relevancia tras la viralización de un video en el que se denunciaba un supuesto rapto de una menor. Sin embargo, tras las investigaciones se estableció que no se trató de un rapto, sino de un atraco y robo de un teléfono celular.

“Producto de las investigaciones se logró la aprehensión de tres personas. Dos de ellas son menores de edad, de 17 años, quienes serían los autores materiales de este hecho”, señaló Valencia.

De acuerdo con la investigación policial, los adolescentes habrían participado en al menos 17 atracos registrados en diferentes zonas de la ciudad. Para cometer los delitos, utilizaban un arma blanca, la cual fue secuestrada como evidencia.

Asimismo, la autoridad policial confirmó que el teléfono celular de la menor víctima, que aparece en el video difundido en redes sociales, fue encontrado en poder del padre de uno de los menores, quien también fue aprehendido y puesto a conocimiento del Ministerio Público.

“En las próximas horas, los aprehendidos serán puestos ante un juez cautelar, quien determinará su situación jurídica”, indicó el director de la FELCC.

El caso continúa en investigación, mientras la Policía exhorta a la población a denunciar oportunamente este tipo de hechos para evitar que se repitan situaciones similares.

