Comunidad

“Lo encañonaron cuando cerraba”: Denuncian violento atraco a una farmacia en Santa Cruz

El hecho ocurrió cerca de la medianoche en el 5to anillo y La Cuchilla. El monto robado aún no ha sido determinado, y no hubo detenidos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/09/2025 7:39

Santa Cruz, Bolivia

La noche del miércoles, un presunto atraco se registró en una conocida farmacia ubicada en el 5to anillo, zona La Cuchilla. Según versiones de los vecinos, el hecho ocurrió alrededor de la medianoche, justo cuando el propietario se disponía a cerrar el local.

Un vecino del lugar relató que dos individuos armados sorprendieron al farmacéutico en el momento en que bajaba la cortina metálica del negocio. “Fue justo cuando el doctor estaba cerrando. Ahí llegaron dos tipos y lo encañonaron con un arma. Dicen que lo atracaron”, contó.

El testigo también afirmó que el hecho generó gran conmoción en la zona. “La gente se juntó rápido, había bastante movimiento. A los pocos minutos llegaron como siete policías, estaba la patrulla, pero no agarraron a nadie. Parece que los delincuentes ya se habían escapado.”

Hasta el momento se desconoce el monto sustraído y el medio de escape utilizado por los antisociales. La policía realizó un rastrillaje en el área, pero no logró dar con los responsables.

“Me sorprendí porque aquí los negocios funcionan hasta tarde, hasta las 10, 11 de la noche. Esta farmacia es bien conocida, antes estaba justo al frente”, añadió el vecino.

Las autoridades continúan investigando el hecho y se espera que en las próximas horas se tenga mayor información sobre el caso.

