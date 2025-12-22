“Los usuarios salieron corriendo”: apedrean Mi Tren en Cochabamba y suspenden la Línea Roja

La Línea Roja de Mi Tren Metropolitano de Cochabamba suspendió este lunes sus operaciones luego de que bloqueadores apostados en la avenida Petrolera apedrearan uno de los vagones, provocando daños en los vidrios y momentos de pánico entre los pasajeros.

El director ejecutivo de Mi Tren Metropolitano, Juan Carlos Lazcano, informó que el ataque obligó a una paralización inmediata del servicio por razones de seguridad.

“Arrojaron piedras al tren y, lamentablemente, se registraron daños en los vidrios. Los usuarios tuvieron que salir corriendo despavoridos; había niños, mujeres y el vagón estaba completamente lleno. En este momento, la unidad se encuentra en talleres y cocheras para la revisión correspondiente y, de manera provisional, está fuera de servicio”, explicó Lazcano.

La autoridad confirmó además que, mediante las cámaras de seguridad, se identificará a los responsables para iniciar las acciones legales correspondientes por los actos vandálicos.

“Ya se presentó la denuncia formal ante la Felcc y vamos a accionar ante todas las instancias que la ley permite para establecer responsabilidades”, agregó.

A través de un comunicado, la operadora del Tren Metropolitano informó a los usuarios que la Línea Roja permanecerá suspendida hasta que se garanticen las condiciones de seguridad para pasajeros y personal operativo.

En contraste, las Líneas Verde y Amarilla continúan operando con normalidad. En el caso de la Línea Verde, que recorre más de 27 kilómetros y conecta los municipios de Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Suticollo, el intervalo de salidas fue reducido de 30 a 20 minutos para atender la alta demanda.

