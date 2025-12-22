A vísperas de la Nochebuena, los precios de los productos de la canasta familiar muestran leves variaciones en los principales mercados de Santa Cruz. El pollo registró una ligera baja, ayer se comercializaba en Bs 18,50 y este martes se encuentra en Bs 18 el kilo.

En cuanto a la carne de res, los precios se mantienen.

La carne de primera se vende en Bs 72.

La de segunda en Bs 62.

La carne molida en Bs 54.

El keperí en Bs 65.

Y, la pollerita en Bs 55.

El precio de la carne de cerdo continúa con incrementos semanales. La pierna de chancho está en Bs 35, la costilla en Bs 45 y el brazo en Bs 33, registrando un aumento aproximado de Bs 1 por semana.

El kilo de queso se comercializa en Bs 30, mientras que el huevo presenta precios variados, desde Bs 18 hasta Bs 24, dependiendo del tamaño y la calidad.

Los productos provenientes de los valles cruceños registraron un incremento debido al mal estado de los caminos.

La arroba de remolacha se vende en Bs 80,

La zanahoria en Bs 50,

La haba en Bs 60,

La papa entre Bs 40 y Bs 54, y

La cebolla en Bs 54.

En tanto, la caja de tomate oscila entre Bs 120 y Bs 180.



Mira la programación en Red Uno Play