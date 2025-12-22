A pocos días de la Nochebuena, los principales mercados de Santa Cruz de la Sierra muestran variaciones en los precios de los productos de la canasta familiar. Frutas, verduras, carnes y otros insumos básicos registran aumentos y bajas que los consumidores deben tener en cuenta para planificar sus compras.
A vísperas de la Nochebuena, los precios de los productos de la canasta familiar muestran leves variaciones en los principales mercados de Santa Cruz. El pollo registró una ligera baja, ayer se comercializaba en Bs 18,50 y este martes se encuentra en Bs 18 el kilo.
El precio de la carne de cerdo continúa con incrementos semanales. La pierna de chancho está en Bs 35, la costilla en Bs 45 y el brazo en Bs 33, registrando un aumento aproximado de Bs 1 por semana.
El kilo de queso se comercializa en Bs 30, mientras que el huevo presenta precios variados, desde Bs 18 hasta Bs 24, dependiendo del tamaño y la calidad.
Los productos provenientes de los valles cruceños registraron un incremento debido al mal estado de los caminos.
