ATENCIÓN: Fricasé, lechón y Picana ¿por qué el recalentado es mejor?

A vísperas de la Nochebuena, en muchos hogares bolivianos la cocina ya empieza a tomar protagonismo. El Fricasé, la Picana o el Lechón al horno no solo son infaltables en la mesa, sino que guardan un “secreto” que todos comentan, “al día siguiente, el recalentado sabe aún mejor”.

Y no es solo una sensación. El Instituto de Tecnólogos de Alimentos (IFT), explica que, con el paso de las horas, los ingredientes se integran mejor. Las especias liberan más aroma, los caldos se concentran y las carnes absorben los sabores, logrando un gusto más intenso y equilibrado. En platos tradicionales como la Picana o el Fricasé, el colágeno de los huesos se transforma en gelatina, aportando una textura más sabrosa al recalentar.

Pero atención, porque el sabor no debe ganarle a la seguridad. Especialistas advierten que la comida no debe permanecer más de dos horas a temperatura ambiente, ya que las bacterias se multiplican rápidamente. Lo recomendable es refrigerar las sobras en recipientes pequeños y recalentar solo la porción que se va a consumir.

Además, en platos con caldo, se aconseja que hiervan nuevamente antes de servirse. Así, el recalentado seguirá siendo un placer y no un riesgo. ¡Buen provecho!



