“Tenemos diésel de sobra, pero no hay compradores”: El panorama en los surtidores tras el fin de la subvención en El Alto

Este lunes, las estaciones de servicio operan con total normalidad en la venta de diésel y gasolina. A diferencia de semanas anteriores, el panorama actual se caracteriza por la ausencia de filas, permitiendo que los usuarios carguen combustible y se retiren del lugar en cuestión de minutos.

En un recorrido por la avenida Cívica de la ciudad de El Alto, trabajadores de los surtidores expresaron su sorpresa ante el cambio radical en la demanda.

“Tenemos diésel en cualquier cantidad, pero no hay compradores. Antes de quitar la subvención, la gente hacía filas interminables y preguntaba a cada momento cuándo llegaría el producto”, relató uno de los operarios.

¿Especulación o caída de la demanda?

El personal de las estaciones de servicio presume que la desaparición de las aglomeraciones se debe a que gran parte de quienes hacían filas anteriormente eran revendedores que buscaban lucrar con el precio subvencionado.

Con los nuevos precios vigentes, el cargado se realiza de manera directa y sin esperas, confirmando un abastecimiento pleno en los surtidores, aunque con una asistencia de usuarios significativamente menor a la acostumbrada.

