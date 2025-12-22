La 'Bolsa Naranja' de Red Uno une corazones para cumplir el sueño de niños en Navidad

A vísperas de la Nochebuena, RED UNO continúa con la recolección de ayuda para la 'Bolsa Naranja', una campaña solidaria que busca llevar alegría y esperanza a niños de escasos recursos en esta Navidad. Durante el fin de semana, se recorrió distintos puntos de la ciudad de Santa Cruz, logrando una importante respuesta solidaria.

FOTO: RED UNO

Los comerciantes del Mercado Antiguo Abasto abrieron sus corazones y se sumaron a la recolección con juguetes, productos no perecederos, juguetes y artículos de limpieza, además de mensajes cargados de esperanza para los niños que más lo necesitan.

“Les deseamos lo mejor, que tengan una Feliz Navidad e invitamos a la población a ser parte de esta importante iniciativa para los niños de la ciudad” indicaron algunos comerciantes del centro de abastecimiento.

En medio de la jornada, coincidieron en que la Navidad es un tiempo para compartir y recordar que muchos pequeños y familias atraviesan estas fechas en soledad o en situación de abandono.

La campaña también llegó al Mercado Nuevo Los Pozos, donde también la solidaridad se hizo presente. Los comerciantes destacaron que no se trata de dar grandes aportes, sino de la voluntad de ayudar

FOTO: RED UNO

A esta causa se sumó el club deportivo Foxes, ubicado en la doble vía La Guardia. A través de una actividad especial donde los asistentes colaboraron con juguetes como forma de pago por su entrada.

“Todo apoyo suma. Con los niños del club queremos sumarnos a esta iniciativa e inculcar los valores de solidaridad”, sostuvo Benjamín Zabala, director del Club Deportivo de Foxes.

La recolección continuará en los próximos días, el objetivo es cumplir el sueño de los niños de escasos recursos y regalarles una Navidad llena de sonrisas.

