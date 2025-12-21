A cuatro días de la Navidad, la Iglesia invita a fortalecer la fe y la esperanza

A cuatro días de la Navidad, la Iglesia católica celebró el cuarto domingo de Adviento, una etapa de preparación espiritual que invita a los fieles a vivir la espera del nacimiento de Jesucristo con fe y esperanza.

Durante la homilía dominical, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa Cruz, Estanislao Dowlaszewicz, exhortó a los creyentes a abrir su vida a Dios y asumir la Navidad más allá de su dimensión festiva.

“No temas permitir que Dios entre en tu vida”, expresó ante los asistentes a la misa.

El prelado remarcó que la celebración navideña no debe reducirse a un hecho consumista, sino que representa un tiempo de reflexión y confianza en la llegada del Hijo de Dios. Señaló que el Adviento es un proceso que se vive día a día, con paciencia y perseverancia en la fe.

En ese contexto, la Iglesia convocó a los fieles a expresar sus convicciones religiosas en la vida cotidiana, a través de decisiones concretas como la honestidad en el trabajo, el perdón dentro de la familia y el rechazo a las tentaciones que afectan la convivencia.

