¿Diste el examen de las Becas 2026? Ya puedes revisar tu nota en la plataforma oficial

¿Diste el examen del Programa de Becas para Jóvenes Gestión 2026? Desde ahora, los postulantes ya pueden consultar sus calificaciones a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Educación.

La consulta se realiza ingresando los datos personales en el sitio oficial. Las notas publicadas tienen carácter informativo, por lo que las autoridades recomiendan a los estudiantes mantenerse atentos a futuras comunicaciones.

Un programa que apuesta por el futuro

El Ministerio de Educación presentó el Programa de Becas para Jóvenes Gestión 2026 con el objetivo de ampliar el acceso a la educación y fortalecer la formación del capital humano en Bolivia.

Esta iniciativa beneficiará a 17.000 jóvenes con acceso gratuito a programas de formación:

Universitaria

Técnica superior

Tecnológica

Las Becas Sociales y Tecnológicas buscan generar un impacto directo en la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo productivo del país.

Becas Sociales: 7.000 cupos

Las Becas Sociales, difundidas desde el 20 de diciembre de 2025, están dirigidas a bachilleres destacados del sistema fiscal que deseen continuar sus estudios en:

Universidades privadas

Institutos técnicos y tecnológicos

Estas becas cubren áreas como:

Ciencias empresariales y sociales

Informática y electrónica

Salud

Arquitectura y diseño

Gastronomía y turismo

Tecnología

Los postulantes se registraron en la plataforma del Ministerio hasta el 9 de enero de 2026 y rindieron una Prueba Académica gratuita, digital y presencial en recintos habilitados.

Actualmente, los resultados ya se encuentran disponibles en la página oficial del Ministerio de Educación.

Becas Tecnológicas: 10.000 oportunidades

Como parte del programa, el 27 de febrero se lanzará la convocatoria para las 10.000 Becas Tecnológicas, que ofrecen cursos virtuales certificados por empresas internacionales como:

Google

Microsoft

Oracle

Estas becas están dirigidas a jóvenes de 18 a 25 años interesados en áreas estratégicas como:

Desarrollo de software

Inteligencia artificial

Ciencia de datos

Marketing digital

Gestión de proyectos

Infraestructura tecnológica

La selección se realizará en base al rendimiento académico, bajo criterios de meritocracia, transparencia y equidad.

Las autoridades exhortaron a los postulantes a revisar oportunamente sus resultados y seguir los canales oficiales para conocer los siguientes pasos del proceso.

Mira la programación en Red Uno Play