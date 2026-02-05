TEMAS DE HOY:
Educación

¿Diste el examen de las Becas 2026? Ya puedes revisar tu nota en la plataforma oficial

El Ministerio de Educación habilitó la plataforma oficial para consultar las calificaciones del Programa de Becas para Jóvenes Gestión 2026, que beneficiará a 17.000 estudiantes en todo el país.

Silvia Sanchez

05/02/2026 11:12

¿Rendiste el examen? Revisa tu nota del Programa de Becas para Jóvenes. Foto Ministerio de Educación.
Bolivia

Escuchar esta nota

¿Diste el examen del Programa de Becas para Jóvenes Gestión 2026? Desde ahora, los postulantes ya pueden consultar sus calificaciones a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Educación.

La consulta se realiza ingresando los datos personales en el sitio oficial. Las notas publicadas tienen carácter informativo, por lo que las autoridades recomiendan a los estudiantes mantenerse atentos a futuras comunicaciones.

Este es el enlace: https://bit.ly/4ktx2X9

Un programa que apuesta por el futuro

El Ministerio de Educación presentó el Programa de Becas para Jóvenes Gestión 2026 con el objetivo de ampliar el acceso a la educación y fortalecer la formación del capital humano en Bolivia.

Esta iniciativa beneficiará a 17.000 jóvenes con acceso gratuito a programas de formación:

  • Universitaria

  • Técnica superior

  • Tecnológica

Las Becas Sociales y Tecnológicas buscan generar un impacto directo en la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo productivo del país.

Becas Sociales: 7.000 cupos

Las Becas Sociales, difundidas desde el 20 de diciembre de 2025, están dirigidas a bachilleres destacados del sistema fiscal que deseen continuar sus estudios en:

  • Universidades privadas

  • Institutos técnicos y tecnológicos

Estas becas cubren áreas como:

  • Ciencias empresariales y sociales

  • Informática y electrónica

  • Salud

  • Arquitectura y diseño

  • Gastronomía y turismo

  • Tecnología

Los postulantes se registraron en la plataforma del Ministerio hasta el 9 de enero de 2026 y rindieron una Prueba Académica gratuita, digital y presencial en recintos habilitados.

Actualmente, los resultados ya se encuentran disponibles en la página oficial del Ministerio de Educación.

Becas Tecnológicas: 10.000 oportunidades

Como parte del programa, el 27 de febrero se lanzará la convocatoria para las 10.000 Becas Tecnológicas, que ofrecen cursos virtuales certificados por empresas internacionales como:

  • Google

  • Microsoft

  • Oracle

Estas becas están dirigidas a jóvenes de 18 a 25 años interesados en áreas estratégicas como:

  • Desarrollo de software

  • Inteligencia artificial

  • Ciencia de datos

  • Marketing digital

  • Gestión de proyectos

  • Infraestructura tecnológica

La selección se realizará en base al rendimiento académico, bajo criterios de meritocracia, transparencia y equidad.

Las autoridades exhortaron a los postulantes a revisar oportunamente sus resultados y seguir los canales oficiales para conocer los siguientes pasos del proceso.

