Calendario Escolar 2026: conoce las fechas clave de la gestión educativa

El Ministerio de Educación publicó el Calendario Escolar 2026, que establece las etapas clave de la gestión educativa en todo el país. El documento asegura 200 días efectivos de desarrollo curricular, distribuidos en tres trimestres, y detalla las fechas para planificación, inscripción, desarrollo de clases y cierre de la gestión escolar.

El año escolar se organiza en cinco etapas principales, que incluyen la planificación y organización distrital y departamental, para cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 0813.

Entre las fechas claves destacan: la planificación y organización institucional en cada unidad educativa, que está programado para el 29 y 30 de enero. Esta fase incluye la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Desarrollo Curricular (PDC), con objetivos claros por nivel y año de escolaridad.

Asimismo, se prevé la elaboración del desarrollo curricular, que comprende actividades del 2 de febrero al 2 de diciembre de 2026. Se deben cumplir 200 días hábiles de trabajo académico; en caso de contingencias, la fecha de cierre puede ajustarse para garantizar este tiempo.

El cierre de gestión está previsto para el 11 de diciembre, y comprende la evaluación institucional y la entrega de documentos académicos oficiales.

Distribución por Trimestres

El calendario organiza el año escolar en tres trimestres para asegurar un desarrollo curricular efectivo:

Primer Trimestre: Del 2 de febrero al 8 de mayo, con 66 días hábiles.

Segundo Trimestre: Del 11 de mayo al 31 de agosto, con 68 días hábiles, incluyendo 10 días de descanso pedagógico.

Tercer Trimestre: Del 1 de septiembre al 2 de diciembre, con 66 días hábiles.

El calendario 2026 garantiza que los estudiantes completen 200 días de trabajo académico, priorizando la planificación, el desarrollo curricular y la evaluación institucional. Además, contempla ajustes en caso de contingencias para asegurar que se cumpla la formación integral de los estudiantes en todo el país.

