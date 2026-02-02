Camacho anuncia reversión de tierras irregulares y desalojo de avasalladores

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que se revertirán las tierras que fueron dotadas de manera irregular en el departamento y que se procederá al desalojo de personas que avasallaron propiedades productivas.

Las declaraciones de la autoridad se dieron al término de la Comisión Agraria Departamental (CAD), instalada este lunes con la participación de autoridades del Gobierno nacional y sectores que conforman esta instancia.

“Va a haber un trabajo exhaustivo no solo para desalojar a quienes han cometido delitos, sino también para hacer un seguimiento y revertir las tierras que fueron mal dotadas”, advirtió Camacho.

El gobernador informó que, en la primera reunión sostenida con la nueva directora del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Mónica Justiniano, se solicitó un informe detallado sobre la dotación de tierras realizada en los últimos años en el departamento cruceño. A partir de esa información, dijo, se asumirán las competencias del CAD para aplicar la normativa vigente en materia de dotación y fiscalización de tierras.

“La norma es clara: quienes hayan cometido avasallamientos no podrán beneficiarse de futuras dotaciones de tierras. Por eso también se debe revisar que todas las dotaciones hayan cumplido con la normativa”, enfatizó.

Camacho recordó que la ley establece que la dotación de tierras debe priorizar a las personas del lugar, en función de la cercanía y la situación social, criterio que, según afirmó, no se habría cumplido en Santa Cruz.

