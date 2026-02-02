¿Te toca cobrar? Inicia el pago de rentas y estos son los requisitos

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) informó que desde este lunes 2 de febrero de 2026 se dio inicio al pago de rentas correspondientes al mes de enero, conforme al cronograma establecido a nivel nacional.

El pago beneficia a más de 68 mil rentistas y derechohabientes, y se realiza a través de las agencias del Banco Unión y mediante abonos en cuenta, garantizando una atención oportuna y transparente.

La institución recomendó a los beneficiarios acudir a las entidades financieras autorizadas en las fechas asignadas o utilizar los medios habilitados para evitar filas y contratiempos.

Datos del pago

Inicio del pago: Lunes 2 de febrero de 2026

Periodo: Renta correspondiente a enero

Lugar de cobro: Agencias del Banco Unión a nivel nacional

Requisitos: Cédula de identidad vigente Última boleta de pago



¿Quiénes reciben la Renta Dignidad?

La Renta Dignidad es un beneficio universal y vitalicio dirigido a personas de 60 años o más, sean o no jubiladas.

Beneficiarios:

Jubilados del Sistema Integral de Pensiones (SIP)

Rentistas del Sistema de Reparto

Personas que nunca realizaron aportes (no jubilados)

Requisitos:

Tener 60 años o más

Ser ciudadano boliviano

Modalidades de cobro:

Presencial en entidades financieras autorizadas

Pago a domicilio en casos especiales

Derechohabientes: pensiones por muerte o invalidez

Los derechohabientes acceden a pensiones derivadas de los aportes realizados por el asegurado titular.

Primer grado:

Cónyuge o conviviente (vitalicio)

Hijos menores de 18 años

Hijos hasta 25 años si son estudiantes

Hijos con discapacidad (vitalicio)

Segundo grado:

Padres o hermanos, en ausencia de los beneficiarios de primer grado y bajo condiciones específicas

El pago se solicita tras el fallecimiento del asegurado y se reconoce una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Sistema Integral de Pensiones.

Aspectos importantes

La Renta Dignidad es un beneficio universal para adultos mayores

La pensión por muerte depende de los aportes del asegurado

La Gestora Pública es la entidad responsable de la administración y pago de estos beneficios

