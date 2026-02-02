¿Te toca cobrar? Inicia el pago de rentas y estos son los requisitos

Se dio inicio este lunes 2 de febrero al pago de rentas correspondientes a enero de 2026. El beneficio alcanza a más de 68 mil rentistas y derechohabientes en todo el país. Te contamos quiénes cobran y cuáles son los requisitos.
02/02/2026 13:50
El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) informó que desde este lunes 2 de febrero de 2026 se dio inicio al pago de rentas correspondientes al mes de enero, conforme al cronograma establecido a nivel nacional.
El pago beneficia a más de 68 mil rentistas y derechohabientes, y se realiza a través de las agencias del Banco Unión y mediante abonos en cuenta, garantizando una atención oportuna y transparente.
La institución recomendó a los beneficiarios acudir a las entidades financieras autorizadas en las fechas asignadas o utilizar los medios habilitados para evitar filas y contratiempos.
Datos del pago
Inicio del pago: Lunes 2 de febrero de 2026
Periodo: Renta correspondiente a enero
Lugar de cobro: Agencias del Banco Unión a nivel nacional
Requisitos:
Cédula de identidad vigente
Última boleta de pago
¿Quiénes reciben la Renta Dignidad?
La Renta Dignidad es un beneficio universal y vitalicio dirigido a personas de 60 años o más, sean o no jubiladas.
Beneficiarios:
Jubilados del Sistema Integral de Pensiones (SIP)
Rentistas del Sistema de Reparto
Personas que nunca realizaron aportes (no jubilados)
Requisitos:
Tener 60 años o más
Ser ciudadano boliviano
Modalidades de cobro:
Presencial en entidades financieras autorizadas
Pago a domicilio en casos especiales
Derechohabientes: pensiones por muerte o invalidez
Los derechohabientes acceden a pensiones derivadas de los aportes realizados por el asegurado titular.
Primer grado:
Cónyuge o conviviente (vitalicio)
Hijos menores de 18 años
Hijos hasta 25 años si son estudiantes
Hijos con discapacidad (vitalicio)
Segundo grado:
Padres o hermanos, en ausencia de los beneficiarios de primer grado y bajo condiciones específicas
El pago se solicita tras el fallecimiento del asegurado y se reconoce una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Sistema Integral de Pensiones.
Aspectos importantes
La Renta Dignidad es un beneficio universal para adultos mayores
La pensión por muerte depende de los aportes del asegurado
La Gestora Pública es la entidad responsable de la administración y pago de estos beneficios
