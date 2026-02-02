TEMAS DE HOY:
¿Te toca cobrar? Inicia el pago de rentas y estos son los requisitos

Se dio inicio este lunes 2 de febrero al pago de rentas correspondientes a enero de 2026. El beneficio alcanza a más de 68 mil rentistas y derechohabientes en todo el país. Te contamos quiénes cobran y cuáles son los requisitos.

Silvia Sanchez

02/02/2026 13:50

¿Cobras renta o pensión? Conoce quiénes cobran desde el 2 de febrero y cómo hacerlo. Foto SENASIR
Escuchar esta nota

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) informó que desde este lunes 2 de febrero de 2026 se dio inicio al pago de rentas correspondientes al mes de enero, conforme al cronograma establecido a nivel nacional.

El pago beneficia a más de 68 mil rentistas y derechohabientes, y se realiza a través de las agencias del Banco Unión y mediante abonos en cuenta, garantizando una atención oportuna y transparente.

La institución recomendó a los beneficiarios acudir a las entidades financieras autorizadas en las fechas asignadas o utilizar los medios habilitados para evitar filas y contratiempos.

Datos del pago

  • Inicio del pago: Lunes 2 de febrero de 2026

  • Periodo: Renta correspondiente a enero

  • Lugar de cobro: Agencias del Banco Unión a nivel nacional

  • Requisitos:

    • Cédula de identidad vigente

    • Última boleta de pago

¿Quiénes reciben la Renta Dignidad?

La Renta Dignidad es un beneficio universal y vitalicio dirigido a personas de 60 años o más, sean o no jubiladas.

Beneficiarios:

  • Jubilados del Sistema Integral de Pensiones (SIP)

  • Rentistas del Sistema de Reparto

  • Personas que nunca realizaron aportes (no jubilados)

Requisitos:

  • Tener 60 años o más

  • Ser ciudadano boliviano

Modalidades de cobro:

  • Presencial en entidades financieras autorizadas

  • Pago a domicilio en casos especiales

Derechohabientes: pensiones por muerte o invalidez

Los derechohabientes acceden a pensiones derivadas de los aportes realizados por el asegurado titular.

Primer grado:

  • Cónyuge o conviviente (vitalicio)

  • Hijos menores de 18 años

  • Hijos hasta 25 años si son estudiantes

  • Hijos con discapacidad (vitalicio)

Segundo grado:

  • Padres o hermanos, en ausencia de los beneficiarios de primer grado y bajo condiciones específicas

El pago se solicita tras el fallecimiento del asegurado y se reconoce una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Sistema Integral de Pensiones.

Aspectos importantes

  • La Renta Dignidad es un beneficio universal para adultos mayores

  • La pensión por muerte depende de los aportes del asegurado

  • La Gestora Pública es la entidad responsable de la administración y pago de estos beneficios

 

