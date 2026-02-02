TEMAS DE HOY:
Gianni Infantino propone revisar la sanción a Rusia en el fútbol internacional

El presidente de la FIFA cuestionó la efectividad del veto a Rusia y Bielorrusia, y planteó que la reapertura podría comenzar por las categorías juveniles, sin implicar el regreso inmediato de selecciones mayores ni clubes profesionales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/02/2026 13:46

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (Foto: EFE)
Mundo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se manifestó sobre la situación de Rusia en el fútbol internacional y planteó la posibilidad de revisar la sanción que rige desde 2022.

El dirigente suizo señaló que cualquier reapertura podría comenzar por las categorías formativas, en un proceso gradual que no implicaría, en esta etapa, el regreso inmediato de selecciones mayores ni de clubes profesionales a competencias oficiales.

"Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio", afirmó Infantino en una entrevista con la cadena británica Sky, cuestionando la efectividad de la medida aplicada tras la invasión rusa a Ucrania.

La sanción, que sigue vigente para Rusia y Bielorrusia, afecta tanto a equipos nacionales como a clubes que participan en torneos organizados por la FIFA y la UEFA.

Según Infantino, permitir la participación de equipos juveniles podría ser una alternativa inicial para reactivar la presencia internacional, destacando el rol integrador de los torneos formativos: "Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar".

El dirigente subrayó además que las sanciones deben diferenciar entre las decisiones de los gobiernos y la actividad de los futbolistas y las federaciones. "No deberíamos vetar a países por los actos de sus líderes políticos", expresó.

La exclusión de Rusia y Bielorrusia fue adoptada a comienzos de 2022 tras el inicio del conflicto en Ucrania. La resolución impide la participación de sus selecciones en torneos clasificatorios y finales, así como la intervención de sus clubes en competiciones internacionales europeas y avaladas por la FIFA. Actualmente, la medida se mantiene bajo revisión por los comités ejecutivos y las áreas jurídicas de ambos organismos.

