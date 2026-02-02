¡Bombazo mundial! Un poderoso equipo de Europa quiere contratar a Lionel Messi

El Galatasaray, club de Estambul donde actualmente juega Mauro Icardi, volvió a tomar contacto con Lionel Messi, reactivando los rumores sobre una posible llegada del astro argentino al fútbol turco.

Según informó el periodista Levent Tüzemen, el equipo turco analiza las condiciones de una eventual transferencia y las negociaciones avanzan con rapidez, aunque se trata de un escenario complejo.

De acuerdo con A Spor, Messi habría planteado exigencias muy concretas: no disputar partidos fuera de casa y jugar únicamente los 12 encuentros como local en Estambul. Por el momento, los dirigentes del Galatasaray evalúan la viabilidad de esas condiciones, que de concretarse, sacudirían el mercado europeo.

Actualmente, Messi tiene contrato vigente con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. Desde su llegada en 2023, el capitán argentino se convirtió en la gran figura del club, liderando al equipo a conquistar la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024.

Su desempeño individual también fue destacado: se quedó con el premio al Mejor Jugador y Máximo Goleador de la Leagues Cup 2023, con 10 goles en siete partidos, y recibió el Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS 2024, gracias a sus 36 contribuciones de gol (20 tantos y 16 asistencias) en solo 20 encuentros de fase regular.

En la temporada 2025, Messi volvió a brillar, coronándose con 29 goles y ganando el Botín de Oro de la MLS, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de Inter Miami en recibir dicho reconocimiento.

La eventual llegada de Messi al Galatasaray marcaría un hito histórico para el fútbol turco y europeo, generando expectativa mundial sobre su próximo destino.

