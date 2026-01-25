Viscarra se impuso a Messi y Alianza Lima goleó 3-0 al Inter Miami en Lima

Guillermo Viscarra fue protagonista en la contundente victoria de Alianza Lima sobre el Inter Miami, que cayó 3-0 en su primer partido amistoso de la pretemporada. El arquero boliviano respondió con solvencia ante los intentos de Lionel Messi y Luis Suárez, y sostuvo el arco en cero en una noche en la que el cuadro íntimo dominó de principio a fin.

El equipo dirigido por Pablo Guede marcó diferencias desde el primer tiempo. Paolo Guerrero abrió el marcador a los 28 minutos tras capitalizar un rebote y amplió la ventaja a los 34’, aprovechando una falla defensiva del conjunto estadounidense. Antes, el delantero había desperdiciado una ocasión clara que fue invalidada por posición adelantada. Inter Miami, conducido por Javier Mascherano, tuvo dificultades para imponer su juego y recurrió a envíos largos ante la presión alta del local.

Messi intentó generar peligro con destellos de su talento, pero se encontró con una defensa ordenada y con la firme respuesta de Viscarra, que frustró las aproximaciones más claras, incluido un remate de Suárez en el complemento. El arquero boliviano volvió a imponerse en el mano a mano y fue determinante para sostener la ventaja.

En la segunda parte, Alianza Lima mantuvo la intensidad y selló el resultado a los 72 minutos con el tanto de Luis Ramos. Minutos antes, Mascherano dispuso una serie de cambios, entre ellos la salida de Messi a los 62’, lo que terminó de inclinar el trámite a favor del conjunto peruano.

Con esta actuación, Viscarra se destacó como una de las figuras del encuentro, imponiéndose en el duelo ante Messi y liderando desde el arco una victoria que dejó buenas sensaciones en Alianza Lima, mientras que Inter Miami deberá ajustar piezas de cara a su gira sudamericana y al inicio de la temporada oficial.

