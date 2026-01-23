La selección boliviana realizó su concentración en la sede de Blooming con miras al duelo ante México

La selección boliviana de fútbol entrenó este viernes en la sede del Club Blooming, en Santa Cruz, como parte de su preparación para el amistoso ante México y el repechaje rumbo al Mundial.

Durante la práctica, el defensor Lucas Macazaga expresó su entusiasmo por ser parte del equipo. “Me siento muy bien, muy contento; al final se me dio la oportunidad de lo que llevo trabajando durante mucho tiempo”, dijo.

El jugador, convocado por el técnico Óscar Villegas, destacó su compromiso de cara al encuentro ante México: “Voy a hacer lo mismo contra México, con mucha intensidad, muy aguerrido. Prácticamente lo mismo o mejor”, aseguró.

Macazaga también agradeció el respaldo recibido: “Solo tengo palabras de agradecimiento con la gente que me está apoyando. Ese apoyo me viene muy bien para seguir motivado”.

Por su parte, Ramiro Vaca apuntó al objetivo principal del grupo: clasificar al Mundial. “Creo que estamos haciendo una preparación muy buena. Es importante tener estos días de entrenamiento como una pretemporada”, explicó.

El jugador valoró también la importancia de los partidos previos: “Estos días de entrenamiento, como los amistosos, van a ser algo muy positivo de cara a esa preparación”, comentó.

Vaca espera que el partido amistoso del domingo, programado para las 15:30, sirva como impulso anímico para llegar en las mejores condiciones al duelo frente a Surinam. “Lo anhelamos, lo soñamos. Esperamos poder conseguir esa ansiada clasificación al Mundial”.

Mira la programación en Red Uno Play