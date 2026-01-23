México venció a Panamá con un autogol en el cierre de un amistoso

La selección de México derrotó este jueves por 1-0 a Panamá gracias a un autogol en el minuto 90+3, en un partido amistoso disputado fuera de fecha FIFA en el estadio Rommel Fernández, de Ciudad de Panamá.

El encuentro estuvo marcado por el dominio territorial y de posesión del Tri, frente a un conjunto panameño que apostó por el orden defensivo y el contragolpe, resistiendo durante gran parte del compromiso.

Desde el inicio, México presionó alto la salida rival, mientras Panamá se replegó y buscó sorprender con envíos largos hacia Kadir Barría. Pese al control mexicano, la primera llegada clara fue para los locales: al minuto 9, Giovany Herbert probó desde media distancia con un remate que pasó cerca del arco defendido por José Rangel.

México respondió con mayor posesión, aunque sin profundidad hasta el minuto 34, cuando Brian Gutiérrez ejecutó un tiro libre que significó el primer remate al arco. La ocasión más clara del primer tiempo llegó al 42, con un cabezazo de Germán Berterame tras un centro de Richard Ledezma, que se fue desviado.

Empuje final y gol decisivo

La segunda mitad mantuvo el mismo desarrollo. Berterame avisó al 54, y al 61 Kevin Castañeda tuvo una opción clara que fue bien resuelta por el arquero J.D. Gunn.

Panamá generó poco en ataque y recién al 64 logró su primer disparo del complemento, a través de Ángel Caicedo.

En el tramo final, México intensificó su presión. Al 89, Armando González obligó a una nueva intervención de Gunn con un cabezazo que terminó en córner.

Cuando el empate parecía sellado, llegó el gol del triunfo. En el 90+3, una jugada combinada entre Jesús Gallardo, Armando González y Kevin Castañeda terminó con un autogol de Richard Peralta, que decretó la victoria mexicana.

Ficha técnica

Panamá (0): J.D. Gunn; Richard Peralta, Omar Córdoba (80’ Luis Asprilla), Kevin Galván, Daniel Aparicio; Héctor Hurtado (66’ Abdul Knight), Ariel Arroyo (45’ Javier Rivera), Giovany Herbert (73’ Kahiser Lenis), Ricardo Phillips Jr. (45’ Ángel Caicedo), José Murillo; Kadir Barría (66’ Gustavo Herrera).

DT: Thomas Christiansen.

México (1): José Rangel; Víctor Guzmán, Bryan González (85’ Jesús Gallardo), Eduardo Águila; Richard Ledezma, Obed Vargas (57’ Carlos Rodríguez), Marcel Ruiz (66’ Armando González), Luis Romo; Roberto Alvarado (57’ Alexis Gutiérrez), Brian Gutiérrez (57’ Kevin Castañeda) y Germán Berterame (67’ Erik Lira).

DT: Javier “Vasco” Aguirre.

Gol: 0-1, 90+3’ Richard Peralta (autogol).

Árbitro: Guido González (EE.UU.).

Incidencias: Partido amistoso fuera de fecha FIFA.

Fuente: EFE.

