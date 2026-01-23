Educación anuncia la activación de mecanismos legales y administrativos por cobros irregulares en colegios

Ante las irregularidades detectadas en colegios particulares, el Ministerio de Educación anunció que activó mecanismos legales y administrativos para dar curso a las denuncias presentadas y proteger a los padres de familia de cobros no autorizados ni consensuados oficialmente.

La medida se adopta luego de que la cartera de Estado recibiera numerosas denuncias por pagos adelantados e incrementos arbitrarios en las pensiones, prácticas que contravienen la normativa vigente y los acuerdos establecidos para la gestión escolar 2026.

Desde el Ministerio se recordó que cualquier ajuste en las mensualidades debe ser evaluado de manera técnica y consensuada, conforme a la Resolución Ministerial 001/2026, que establece que los pagos deben realizarse mes a mes y prohíbe cobros adelantados durante el proceso de inscripción.

El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, explicó que estas acciones buscan resguardar a los padres de familia frente a incrementos arbitrarios y exigencias económicas fuera de norma.

Asimismo, lamentó que la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) haya permitido que sus afiliados establezcan incrementos de forma unilateral.

“Lamentablemente, Andecop permitió que sus afiliados establezcan los incrementos sin esperar los estudios que nos permitirían definir una cifra técnica”, manifestó Pimentel tras reunirse con directores departamentales.

La autoridad informó que los casos reportados están siendo analizados de manera individual y que, una vez concluidos los procesos administrativos, se aplicarán las sanciones correspondientes a las unidades educativas que incumplan la normativa.

Finalmente, indicó que se evalúa la legalidad de los recursos jerárquicos presentados por algunos colegios para dejar sin efecto la resolución ministerial, y aclaró que estos recursos no suspenden la aplicación de la norma mientras no exista un fallo favorable.

Mira la programación en Red Uno Play