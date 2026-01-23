Conozca cómo estará el clima este viernes 23 de enero en las ciudades capitales de Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este viernes 23 de enero un clima inestable, con presencia de nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas en algunas regiones, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Occidente

En La Paz, se prevé una jornada con cielos nublados y lluvias tanto en la mañana como en la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 7 °C y 19 °C.

En El Alto, el comportamiento será similar, con una mínima de 5 °C y máxima de 14 °C, y lluvias previstas por la tarde.

Oruro amanecerá con cielo nuboso y registrará precipitaciones vespertinas, con temperaturas entre 6 °C y 19 °C.

En Potosí, se esperan lluvias durante gran parte del día, con registros térmicos similares, entre 7 °C y 19 °C.

Valles y sur

En Cochabamba, el pronóstico indica nubosidad persistente y lluvias tanto en la mañana como en la tarde, con temperaturas entre 13 °C y 27 °C.

Sucre tendrá cielos cubiertos durante la jornada, con lluvias matinales y valores que irán de 12 °C a 22 °C.

En Tarija, se anticipa un día mayormente nuboso, con lluvias hacia la noche, y temperaturas que oscilarán entre 15 °C y 27 °C.

Norte y oriente

En Cobija, el Senamhi prevé lluvias por la mañana y tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas entre 23 °C y 31 °C.

Trinidad presentará cielos parcialmente nublados, con una mínima de 23 °C y una máxima de 32 °C.

Por su parte, Santa Cruz iniciará el día con nubosidad parcial, con una leve mejoría en el transcurso de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 22 °C y 34 °C.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en distintos puntos del país.

