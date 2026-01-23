La Verde entrenó en el Tahuichi y recibió el aliento previo al amistoso con México

La Selección Nacional inició su preparación oficial en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera con la mira puesta en el amistoso de este domingo frente a México. El equipo nacional aprovechó la jornada para pisar y probar el nuevo gramado del escenario deportivo en una sesión que arrancó a las 17:00 horas de hoy.

Pese a que el entrenamiento se realizó a puerta cerrada, cientos de aficionados aguardaron desde temprano en las afueras para conseguir un recuerdo de sus ídolos.

La espera valió la pena para muchos seguidores, quienes al finalizar la práctica lograron obtener firmas y fotografías, una hincha emocionada destacó: “Obtuvimos la foto, fue bueno quedarnos”.

El cronograma de trabajo continuará este sábado a las 16:30, luego de que el seleccionado mexicano cumpla con su respectivo reconocimiento de campo por la mañana, a las 9:30 a.m. Se espera que el equipo azteca arribe este viernes a Santa Cruz para completar con este esperado encuentro internacional.

