TEMAS DE HOY:
adolescentes Didico Narcomaletas

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

La Verde entrenó en el Tahuichi y recibió el aliento previo al amistoso con México

Tras entrenar en el nuevo gramado, los jugadores atendieron a decenas de fanáticos que esperaron por horas.

Ximena Rodriguez

22/01/2026 20:20

Santa Cruz

Escuchar esta nota

La Selección Nacional inició su preparación oficial en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera con la mira puesta en el amistoso de este domingo frente a México. El equipo nacional aprovechó la jornada para pisar y probar el nuevo gramado del escenario deportivo en una sesión que arrancó a las 17:00 horas de hoy.

 

Pese a que el entrenamiento se realizó a puerta cerrada, cientos de aficionados aguardaron desde temprano en las afueras para conseguir un recuerdo de sus ídolos.

 

La espera valió la pena para muchos seguidores, quienes al finalizar la práctica lograron obtener firmas y fotografías, una hincha emocionada destacó: “Obtuvimos la foto, fue bueno quedarnos”.

 

El cronograma de trabajo continuará este sábado a las 16:30, luego de que el seleccionado mexicano cumpla con su respectivo reconocimiento de campo por la mañana, a las 9:30 a.m. Se espera que el equipo azteca arribe este viernes a Santa Cruz para completar con este esperado encuentro internacional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD