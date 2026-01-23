Papá de Carlos Lampe confía en triunfo de Bolivia en el Tahuichi: “Será un partido movido e interesante"

La selección boliviana continúa con sus preparativos para el esperado partido amistoso del día domingo ante México en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.

La tarde de este jueves, el arquero Carlos Lampe entrenó a puerta cerrada, aunque permitió el ingreso de algunos familiares, entre ellos su padre, Juan Carlos Lampe, quien compartió sus impresiones en exclusiva con Que No Me Pierdas.

“La cancha está muy bonita para correr a alto nivel y creo que el domingo podemos tener un triunfo”, comentó Juan Carlos tras observar el entrenamiento. Destacó, además, las mejoras en el Tahuichi, incluyendo los nuevos techos y el césped que se prepara para recibir a la selección.

“Los muchachos están trabajando muy bien, con muchas ganas. Creo que será un partido bastante movido e interesante y probablemente ganemos”, señaló.

También habló sobre su hijo, Carlos, asegurando que “ya no necesita consejos, es un jugador con bastante experiencia que sabe lo que hace dentro de la cancha”.

En cuanto a los rivales, Lampe mencionó que no tuvo oportunidad de ver el último amistoso de México ante Panamá, pero confía en la capacidad de los jugadores bolivianos para enfrentar a un equipo competitivo.

Sobre el ambiente familiar previo a los partidos, Lampe aseguró que resulta fundamental para los jugadores: “Compartir con los familiares es muy importante. Los jugadores se desestresan, se sienten apoyados y eso influye positivamente en su rendimiento”.

Finalmente, Juan Carlos Lampe envió un mensaje a los hinchas bolivianos: “Espero que todos puedan ir al estadio y disfrutar de un buen fútbol, y por supuesto, con un triunfo de nuestra selección”.

El amistoso se jugará este domingo a las 15:30 en el Tahuichi, con la selección boliviana recibiendo a un rival de renombre, en lo que se espera sea un gran espectáculo para los aficionados.

