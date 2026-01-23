TEMAS DE HOY:
QNMP Rafael Arce Mosqueira asesinato de colombianos

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Bolivia rumbo al mundial

Papá de Carlos Lampe confía en triunfo de Bolivia en el Tahuichi: “Será un partido movido e interesante"

Juan Carlos Lampe, padre del arquero de la selección, asegura que los jugadores están motivados y listos para el amistoso del domingo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/01/2026 23:51

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La selección boliviana continúa con sus preparativos para el esperado partido amistoso del día domingo ante México en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.

La tarde de este jueves, el arquero Carlos Lampe entrenó a puerta cerrada, aunque permitió el ingreso de algunos familiares, entre ellos su padre, Juan Carlos Lampe, quien compartió sus impresiones en exclusiva con Que No Me Pierdas.

“La cancha está muy bonita para correr a alto nivel y creo que el domingo podemos tener un triunfo”, comentó Juan Carlos tras observar el entrenamiento. Destacó, además, las mejoras en el Tahuichi, incluyendo los nuevos techos y el césped que se prepara para recibir a la selección.

“Los muchachos están trabajando muy bien, con muchas ganas. Creo que será un partido bastante movido e interesante y probablemente ganemos”, señaló.

También habló sobre su hijo, Carlos, asegurando que “ya no necesita consejos, es un jugador con bastante experiencia que sabe lo que hace dentro de la cancha”.

En cuanto a los rivales, Lampe mencionó que no tuvo oportunidad de ver el último amistoso de México ante Panamá, pero confía en la capacidad de los jugadores bolivianos para enfrentar a un equipo competitivo.

Sobre el ambiente familiar previo a los partidos, Lampe aseguró que resulta fundamental para los jugadores: “Compartir con los familiares es muy importante. Los jugadores se desestresan, se sienten apoyados y eso influye positivamente en su rendimiento”.

Finalmente, Juan Carlos Lampe envió un mensaje a los hinchas bolivianos: “Espero que todos puedan ir al estadio y disfrutar de un buen fútbol, y por supuesto, con un triunfo de nuestra selección”.

El amistoso se jugará este domingo a las 15:30 en el Tahuichi, con la selección boliviana recibiendo a un rival de renombre, en lo que se espera sea un gran espectáculo para los aficionados.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD