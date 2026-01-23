Educación reitera prohibición de cobros en inscripciones y apunta a alcaldías por el estado de colegios

El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, ratificó este jueves en una entrevista con Red Uno, que los cobros de "cuotas" o multas durante el periodo de inscripción están terminantemente prohibidos en el sistema de educación fiscal.

La autoridad instó a los padres de familia que se sientan afectados por estas irregularidades a formalizar sus denuncias ante el Ministerio de Educación o las Direcciones Distritales, con el fin de activar las sanciones correspondientes contra quienes infrinjan la normativa vigente para la gestión escolar 2026.

Pimentel fue enfático al señalar que el derecho a la educación no puede estar condicionado por aportes económicos. Según la autoridad, cualquier cobro realizado en este momento contraviene la Resolución 001/2026, la cual busca facilitar el acceso irrestricto de los niños al sistema educativo.

“No es posible pagar cuotas en educación fiscal en periodo de inscripción. Si los padres de familia han acordado algún tipo de aporte, deben gestionarlo después de este periodo, no ahora”, manifestó el viceministro.

Reconoció que la mayoría de las quejas apuntan a cobros organizados por las propias juntas escolares. Tras las verificaciones, se detectó que estos fondos suelen destinarse a mejoras en la infraestructura que, por ley, deberían ser cubiertas por los gobiernos municipales.

Pimentel señaló una problemática de fondo: es el descuido de las alcaldías, ya que existiría un mantenimiento deficiente. Muchas unidades educativas se encuentran en mal estado debido a la falta de inversión local; esta carencia se convierte en un "aliciente" para que los padres se organicen y soliciten cuotas para cubrir lo que el municipio ignora.

"Lamentamos que la alcaldía no esté cumpliendo su rol de mantener las unidades educativas", afirmó la autoridad.

Más allá de los conflictos por inscripciones, el viceministro anunció que se están implementando ajustes al reglamento de evaluación. Estos cambios tienen como objetivo central elevar la calidad educativa durante la gestión 2026, asegurando que el proceso de aprendizaje sea más riguroso y efectivo para los estudiantes bolivianos.

