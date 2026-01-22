Alianza Lima apartó del primer equipo a los futbolistas peruanos Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, tras haber sido denunciados en Argentina por una mujer por abuso sexual, presuntamente cometido durante la reciente pretemporada que el club blanquiazul realizó en Montevideo.

De acuerdo con la información difundida en primicia por el noticiero Otra mañana, la denunciante conocía previamente a Zambrano, exfutbolista de Boca Juniors, y supuestamente cenó con él y otra amiga en Montevideo. Posteriormente, fueron invitadas al hotel de concentración de Alianza Lima, donde presuntamente ocurrió la agresión junto a los otros dos jugadores.

En un comunicado, Alianza Lima anunció que, “ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario”.

“Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición a colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad”, añadió el club peruano.

La separación de Zambrano, Peña y Trauco se da en vísperas de que Alianza Lima celebre la ‘Noche Blanquiazul’, la velada fijada para este sábado en la que el equipo se presentará ante su hinchada para la nueva temporada 2026 y en la que disputará un partido amistoso frente al Inter Miami de Lionel Messi.

Tras conocerse la noticia, un grupo de hinchas de Alianza Lima irrumpió en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito limeño de La Victoria, donde el equipo dirigido por el argentino Pablo Guede se encontraba entrenando. De acuerdo con medios locales, se registraron agresiones de los barristas hacia los jugadores.

Los tres futbolistas involucrados en la denuncia han sido habituales en las convocatorias de la selección peruana durante los últimos años.

Zambrano, de 36 años, jugó en Boca Juniors entre 2019 y 2022 y previamente militó en los clubes alemanes Schalke 04, Sankt Pauli y Eintracht Frankfurt, en el Rubin Kazán de Rusia, en el Dinamo de Kiev de Ucrania, en el PAOK Salónica de Grecia y en el Basilea de Suiza.

Trauco, de 33 años, jugó anteriormente en el Flamengo de Brasil, el Saint-Étienne de Francia, el San José Earthquakes de Estados Unidos y el Criciúma de Brasil, mientras que Peña, de 30 años, militó en el Granada de España, el Tondela de Portugal, el Emmen de Países Bajos, el Malmö de Suecia y el PAOK Salónica de Grecia. EFE.

