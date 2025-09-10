TEMAS DE HOY:
Bolivia rumbo al mundial

Alianza Lima felicita a Guillermo Viscarra por clasificar al repechaje del mundial con la selección boliviana

El club peruano Alianza Lima felicitó a su arquero Guillermo Viscarra, quien destaca en la Copa Sudamericana, y también a la selección boliviana por clasificar al repechaje del Mundial.

Jhovana Cahuasa

10/09/2025 8:57

Foto: Alianza Lima
Perú

El club peruano Alianza Lima expresó su felicitación a través de sus redes sociales, al arquero Guillermo Viscarra, quién junto a la selección boliviana lograron la hazaña de clasificar a la etapa de repechaje rumbo al Mundial 2026.

En un mensaje publicado en sus redes oficiales, el club destacó la labor de su arquero, fichado en su club, con quien tienen una brillante participación en Copa Sudamericana.

“Nuestro arquero Guillermo Viscarra irá al repechaje con la selección de Bolivia en busca del sueño mundialista”, se lee en un post publicado en la cuenta oficial de Alianza Lima.

Alianza Lima se enfrentará el próximo 18 de septiembre a la U. de Chile, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde Guillermo Vizcarra defenderá el arco.

 

