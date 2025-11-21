TEMAS DE HOY:
Lidia Patty Tanya Rosy feminicidios

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Bolivia rumbo al mundial

'La Verde' apunta alto: jugadores confían en superar el repechaje

Los jugadores de la Selección boliviana se preparan para enfrentar a Surinam en la semifinal del repechaje, con la ilusión de avanzar a la final ante Irak.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/11/2025 21:19

Foto: Facebook La Verde
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Los jugadores de la Selección boliviana ya viven la tensión y la ilusión del repechaje internacional, donde primero deberán enfrentar a Surinam en semifinales y, si avanzan, disputar la final ante Irak por un cupo crucial para el mundial. 

En la concentración reina el optimismo, pero también la conciencia de que el desafío será exigente. Antonio Melgar destacó el entusiasmo del grupo y del país entero.

“El grupo está motivado, todo un país está, así que esperemos pasar, ¿no? Dos pasitos, dos pasitos, así que vamos a trabajar mucho para poder lograrlo".

Por su parte, Ervin Vaca reconoció el nivel de los rivales que llegaron a esta instancia: “Va a ser muy difícil, la verdad que todos los equipos que han llegado ahí sabemos el valor que tienen. Nosotros nos prepararemos al máximo para afrontarlo de la mejor manera”.

Con una mirada similar, Fernando Nava calificó el repechaje como un desafío atractivo y cargado de responsabilidad: “La verdad es un lindo reto, hay que tomarlo de la mejor manera, con la responsabilidad que se debe, seguir trabajando para llegar de la mejor manera a esos partidos que son claves y disfrutarlo”.

El jugador añadió que "cada selección que está ahí es por algo, entonces tenemos que llegar de la mejor manera. Ese es el objetivo, todos estamos mentalizados y queremos sacar adelante esos partidos.”

La Verde ya afina detalles tácticos y físicos con la mira puesta en superar a sus rivales del repechaje y así poder llegar al Mundial 2026.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD