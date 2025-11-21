'La Verde' apunta alto: jugadores confían en superar el repechaje

Los jugadores de la Selección boliviana ya viven la tensión y la ilusión del repechaje internacional, donde primero deberán enfrentar a Surinam en semifinales y, si avanzan, disputar la final ante Irak por un cupo crucial para el mundial.

En la concentración reina el optimismo, pero también la conciencia de que el desafío será exigente. Antonio Melgar destacó el entusiasmo del grupo y del país entero.

“El grupo está motivado, todo un país está, así que esperemos pasar, ¿no? Dos pasitos, dos pasitos, así que vamos a trabajar mucho para poder lograrlo".

Por su parte, Ervin Vaca reconoció el nivel de los rivales que llegaron a esta instancia: “Va a ser muy difícil, la verdad que todos los equipos que han llegado ahí sabemos el valor que tienen. Nosotros nos prepararemos al máximo para afrontarlo de la mejor manera”.

Con una mirada similar, Fernando Nava calificó el repechaje como un desafío atractivo y cargado de responsabilidad: “La verdad es un lindo reto, hay que tomarlo de la mejor manera, con la responsabilidad que se debe, seguir trabajando para llegar de la mejor manera a esos partidos que son claves y disfrutarlo”.

El jugador añadió que "cada selección que está ahí es por algo, entonces tenemos que llegar de la mejor manera. Ese es el objetivo, todos estamos mentalizados y queremos sacar adelante esos partidos.”

La Verde ya afina detalles tácticos y físicos con la mira puesta en superar a sus rivales del repechaje y así poder llegar al Mundial 2026.

