Miguel Terceros conforma el once ideal de la doble fecha de Eliminatorias

El mediocampista ofensivo de la Verde fue incluido en el equipo ideal junto a otras estrellas del continente como Lionel Messi y James Rodríguez. Su desempeño frente a Brasil fue determinante para que el máximo ente del fútbol sudamericano lo reconozca entre los mejores de cada puesto.

Bolivia logró clasificar al repechaje mundialista y, además, aportó con un jugador en el once titular publicado por la Conmebol.

Los elegidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol son:

Portero: Alisson Becker (Brasil)

Defensores: Guillermo Varela (Uruguay), Gustavo Gómez (Paraguay), William Pacho (Ecuador), Piero Hincapié (Ecuador)

Mediocampistas: Matías Galarza (Paraguay), Jefferson Lerma (Colombia), James Rodríguez (Colombia)

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Luis Suárez (Colombia), Miguel Terceros (Bolivia)

Once ideal por la Conmebol, donde está el boliviano Miguel Terceros.

Terceros figura como extremo por izquierda, acompañado por Lionel Messi en la banda derecha y Luis Suárez como centrodelantero, delantero que en esta doble fecha marcó cuatro goles frente a Venezuela.

Cabe destacar que Miguel Terceros anotó el único gol con el que Bolivia venció a Brasil en El Alto, resultado que aseguró el pase de la Verde al repechaje que se disputará en marzo del próximo año.

Mira la programación en Red Uno Play