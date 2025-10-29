TEMAS DE HOY:
Pelea madre atropellada Atropello EMSA

21ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Tuto pide unidad a su bancada y apoyo a la gobernabilidad del presidente electo

Quiroga pidió a los asambleístas electos que respalden a los congresistas propuestos por el presidente electo para presidir las Cámaras de Diputados y Senadores

Red Uno de Bolivia

29/10/2025 15:35

Imagen captura RR.SS.
La Paz

Escuchar esta nota

El exmandatario y líder de la agrupación Libre, Jorge Tuto Quiroga, se reunió este miércoles con los senadores y diputados electos de su bancada, a quienes instó a mantener la unidad en el Congreso y a trabajar desde ese espacio por la “reconstrucción de una nueva Bolivia”.

Durante el encuentro, Quiroga pidió a los asambleístas electos que respalden a los congresistas propuestos por el presidente electo para presidir las Cámaras de Diputados y Senadores, con el fin de dar viabilidad al nuevo Gobierno.

“Empezamos diciendo: otros ganaron, muy bien, tengan los instrumentos de gobernabilidad congresal, pero no a cambio de cuoteo partidario. No quiero ni un cenicero, ni un chicle”, enfatizó el exmandatario.

Asimismo, remarcó la necesidad de cambiar el reglamento de debates en el Legislativo, para garantizar el respeto a los bloques parlamentarios y dejar atrás las prácticas impuestas durante los años de hegemonía del MAS.

“Durante los años del MAS, la mayoría escogía a cuál de la minoría quería, al más servil. Eso tiene que terminar. Van a respetar a nuestro bloque y nosotros respetaremos el de ellos”, afirmó.

La reunión se realizó después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregara las credenciales a los 175 nuevos senadores y diputados elegidos en los comicios presidenciales del 17 de agosto.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD