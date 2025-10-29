Tuto pide unidad a su bancada y apoyo a la gobernabilidad del presidente electo

El exmandatario y líder de la agrupación Libre, Jorge Tuto Quiroga, se reunió este miércoles con los senadores y diputados electos de su bancada, a quienes instó a mantener la unidad en el Congreso y a trabajar desde ese espacio por la “reconstrucción de una nueva Bolivia”.

Durante el encuentro, Quiroga pidió a los asambleístas electos que respalden a los congresistas propuestos por el presidente electo para presidir las Cámaras de Diputados y Senadores, con el fin de dar viabilidad al nuevo Gobierno.

“Empezamos diciendo: otros ganaron, muy bien, tengan los instrumentos de gobernabilidad congresal, pero no a cambio de cuoteo partidario. No quiero ni un cenicero, ni un chicle”, enfatizó el exmandatario.

Asimismo, remarcó la necesidad de cambiar el reglamento de debates en el Legislativo, para garantizar el respeto a los bloques parlamentarios y dejar atrás las prácticas impuestas durante los años de hegemonía del MAS.

“Durante los años del MAS, la mayoría escogía a cuál de la minoría quería, al más servil. Eso tiene que terminar. Van a respetar a nuestro bloque y nosotros respetaremos el de ellos”, afirmó.

La reunión se realizó después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregara las credenciales a los 175 nuevos senadores y diputados elegidos en los comicios presidenciales del 17 de agosto.

