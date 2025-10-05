En un firme pronunciamiento, el candidato a la presidencia Jorge Tuto Quiroga se comprometió a poner fin a los avasallamientos de tierras y propiedades en el país, asegurando que, de llegar al Gobierno, su administración garantizará la defensa irrestricta de la propiedad privada desde el primer día.

“Esto de los avasallamientos se termina porque ahí estará el Estado para garantizar que la propiedad privada es sagrada y el Estado la defiende”, expresó Quiroga en un acto reciente de campaña.

El exmandatario planteó lo que llamó una “revolución propietaria liberal”, prometiendo que su gobierno priorizará la protección de la vivienda, vehículos, tierras y negocios de todos los ciudadanos.

“Vamos a defender tu casa, tu auto, tu tierra, tu propiedad, tu puesto en el mercado. La propiedad individual va a ser sagrada”, enfatizó.

Refiriéndose a casos recientes como el de Montero, donde se han registrado denuncias de avasallamientos, Quiroga criticó la falta de respuesta oportuna del Estado y acusó a los últimos 20 años de gobierno de haber tolerado abusos y divisiones.

“Tristemente estos 20 años hemos vivido bajo avasallamientos, abusos, división y odio. Nosotros somos la solución económica y vamos a reconciliar a Bolivia para, unidos, salir adelante”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play