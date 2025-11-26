TEMAS DE HOY:
Policial

Robo exprés en consultorio de Santa Cruz: Delincuente se lleva equipo médico valuado en $us 10.000

Las cámaras de vigilancia captaron el momento exacto del hurto, mostrando a un hombre, identificado con gorra y lentes, ingresar con una mochila. 

Milen Saavedra

25/11/2025 23:47

Santa Cruz, Bolivia

Un audaz robo se registró en un consultorio médico ubicado en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz, en la calle Cuellar. Un sujeto que se hizo pasar por paciente ingresó a las instalaciones y, en un rápido movimiento, sustrajo un equipo de alta especialidad valuado en aproximadamente 10 mil dólares estadounidenses.

El descuido de un minuto

El técnico radiólogo Armando Rocha relató cómo ocurrió el robo:

"Alrededor del mediodía entró un paciente a la planta alta del consultorio, pensamos que entró al laboratorio y no le dimos importancia, pero el hombre, en vez de entrar al laboratorio, entró a la sección de cardiología y se llevó un equipo que es muy valioso para nosotros, que se llama ecocardiografía, es un ecocardiógrafo, se lo puso a la mochila y salió".

El ladrón aprovechó un momento de descuido, tardando solo "menos de 3 minutos" en realizar el atraco, según el registro de la grabación.

Rocha lamentó la pérdida del equipo, una "herramienta de trabajo que usamos a diario", y señaló el gran perjuicio económico que representa para el consultorio. Las imágenes muestran claramente el rostro del delincuente, lo que será clave para la investigación policial. El personal sospecha que el sujeto ya había estudiado previamente el lugar, pues ingresó directamente a la oficina de cardiología sin ser notado inmediatamente.

 

 

