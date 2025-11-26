"Se recuperó al guardián de la Constitución”: Saucedo tras cese de magistrados prorrogados

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, brindó detalles sobre la situación legal de los cinco exmagistrados 'autoprorrogados' del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), confirmando su cese inmediato de funciones y la existencia de órdenes de aprehensión contra cuatro de ellos.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, Saucedo destacó que la acción de los jueces constitucionales ha prevalecido, devolviendo al país a la senda constitucional.

“Los tribunales, tanto de Potosí como de Santa Cruz, lo único que han hecho es apegarse al cumplimiento estricto de la norma suprema. Por lo tanto, ellos no tienen ninguna repercusión, ni ninguna situación que pueda poner en peligro el actuar de los jueces”, dijo.

Saucedo resaltó que los exmagistrados ya no ocupan sus cargos y que todas las resoluciones emitidas en las acciones populares deben cumplirse obligatoriamente.

“Ninguna resolución puede estar por encima de nuestra Carta Magna. Lo que pretendían los autoprorrogados era seguir emitiendo autos constitucionales que estaban vejando nuestra Constitución”, dijo.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional para fortalecer la justicia en Bolivia, asegurando que ahora se puede trabajar de manera fluida entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Tribunal Constitucional.

“Hoy podemos sentarnos ya con el Ejecutivo, con el Legislativo y también con el Tribunal Constitucional que juega un papel fundamental en la estructura del Estado. Es el máximo guardián de la Constitución Política del Estado y hoy se ha recuperado a ese guardián”.

Saucedo también destacó la necesidad de que la justicia sea independiente y al servicio de la ciudadanía:

“Se viene poder articular entre las instituciones que formamos parte del aparato de justicia este caminar que nos hemos marcado. Todos hablamos el mismo idioma: el querer una justicia que esté al servicio del pueblo boliviano y que sea independiente y ajena a cualquier interés”.

Mira la programación en Red Uno Play