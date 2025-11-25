Bellcos ha sido reconocida por L’Oréal CERAN como el mejor distribuidor del año 2025 en dos divisiones de negocio: Consumer Product Distribution (CPD) y Professional Product Distribution (PDD), sobresaliendo entre los 16 distribuidores que conforman el clúster que abarca países de Centro y Sudamérica.

El reconocimiento, que evalúa indicadores clave como el crecimiento del market share, la ejecución en punto de venta, el trabajo colaborativo y el cumplimiento del plan estratégico de negocios que se plantea a inicio del año, sitúa a Bellcos como líder en desempeño, innovación y desarrollo de mercado dentro de la industria de la belleza. En la división CPD, la compañía logra este premio por segundo año consecutivo, consolidando su posición como referente regional. Cabe señalar que, a la fecha, esta es la única empresa en conseguir dicha distinción en dos ocasiones.

Bellcos es reconocido por L’Oréal CERAN como el mejor distribuidor de belleza en la región

“Este hito refleja el compromiso, la pasión y la visión de nuestro equipo. Ser reconocidos nuevamente por L’Oréal CERAN es una validación de nuestro liderazgo y de la fuerza de los jóvenes profesionales que impulsan cada una de nuestras marcas”, afirmó Erwin Hórnez, Gerente General de Bellcos.

Según las estimaciones de la compañía, Bellcos es el distribuidor número uno del mercado de belleza en Bolivia, con una participación del 12,9% (total categorías) en el mercado retail, y alcanza un 44% del mercado profesional en salones de belleza. Este año, la empresa creció en ventas un 39,4% respecto a la gestión anterior, lo que reafirma su liderazgo tanto en el retail moderno como en el segmento especializado, en un contexto desafiante para las empresas del país.

El reconocimiento L’Oréal CERAN tiene un valor especial en un contexto desafiante para las empresas importadoras. “Este galardón es un premio al esfuerzo conjunto de nuestros equipos, socios comerciales y clientes. Para nosotros, ellos también son parte de este logro”, dijo Hórnez.

Innovación, talento joven y experiencias únicas

En los últimos años, la compañía ha llevado adelante lanzamientos 360° con alto impacto en redes sociales, eventos con influencer y estilistas, activaciones en el punto de venta y la creación de zonas de experiencia que transforman la góndola tradicional en un espacio de descubrimiento. Gracias a este esfuerzo, los consumidores del país pueden acceder a productos de calidad internacional, innovadores y respaldados por marcas líderes a nivel global. “Nuestro compromiso es garantizar a los bolivianos el acceso a lo mejor del mundo de la belleza, con la excelencia y confianza que nos caracterizan”, subrayó el ejecutivo.

Con un equipo joven compuesto por millennials y centennials, Bellcos ha sabido combinar energía, visión y estrategia, consolidándose como un referente de empleabilidad juvenil y desarrollo profesional en Bolivia.

Bellcos también impulsa la formación técnica de estilistas a través de su escuela de peluquería profesional, Bellcos Beauty Academy que cada año capacita a más de 150 nuevos talentos que se incorporan al mercado profesional y se convierten en aliados de la marca. Además, ha internacionalizado la participación de los ID Artists y Star Color Pro bolivianos, mostrando ante el mundo el alto nivel del arte de la peluquería local.

